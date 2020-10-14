Губернаторам доверили проект, влияющий на ход выборов в Госдуму

Главы регионов будут вносить предложения в предвыборную программу «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российских губернаторов привлекут к разработке новой программы «Единой России», с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании комиссии по разработке документа сообщил, что программа существенно обновится по сравнению с предыдущими электоральными циклами. Отдельный ее блок будет посвящен регионам.

Главными приоритетами программы Медведев назвал поддержку и развитие экономики, инновационное развитие промышленности, защиту малого и среднего бизнеса, соблюдение прав и интересов граждан. «Это будет народная программа, основанная на тех проблемах и вопросах, которые волнуют людей. Она пишется не в закрытых московских кабинетах, не где-то на стороне в экспертных центрах, а в ходе непосредственного общения с людьми на местах», — добавил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

На важность регионального блока программы обратил внимание губернатор Челябинской области, секретарь реготделения «Единой России» Алексей Текслер. Он призвал сохранить снятие некоторых бюджетных ограничений, введенных в 2020 году, и усилить межбюджетные отношения в пользу регионов. Также Текслер рекомендовал коллегам учесть в программе механизмы народного бюджетирования, которое зарекомендовало себя в субъектах.

Депутаты собирают предложения для программы среди жителей Фото: пресс-служба «Единой России»

«„Единая Россия“ в своей работе всегда ориентировалась на мнение избирателей, конкретных людей. Нужно учитывать их предложения, наказы, обращения. Именно поэтому считаю крайне важным сделать отдельным направлением программы „Народный бюджет“, когда жители, избиратели участвуют в определении приоритетов бюджетирования и напрямую участвуют в распределении средств», — сказал челябинский губернатор.

К разработке народной программы приступили югорские партийцы. Секретарь реготделения «Единой России» Борис Хохряков сообщил, что депутаты собирают пожелания жителей на личных онлайн-приемах. «Депутатский корпус „Единой России“ серьезно обновился [после сентябрьских выборов 2020 года] и пополнился специалистами из медицины, промышленности, образования, бизнеса. Эти люди умеют работать с населением, что поможет нам при составлении народной программы партии», — добавил лидер курганских единороссов Евгений Кафеев.

Отдельный блок программы будет посвящен социальным темам Фото: пресс-служба «Единой России»

Кроме того, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разработать и внести в предвыборную программу единый неснижаемый стандарт жизни для каждого жителя страны. А президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил сохранить расходы на человеческий капитал со стороны государства и бизнеса. «С точки зрения перспектив, это одно из важных условий для посткризисного рывка и обеспечения устойчивых темпов развития страны в долгосрочной перспективе», — отметил Шохин.

Отдельный блок программы будет отведен под «социалку» — от защиты трудовых прав до обеспечения населения бесплатными лекарствами. Дмитрий Медведев добавил: чтобы избавить документ от популизма, к разработке также будут привлечены промышленники, предприниматели, общественные объединения, гражданские активисты, волонтеры, представители научного сообщества и бюджетной сферы.