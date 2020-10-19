Выходец из Челябинска получил высокую должность в Москве

Уроженец Челябинской области, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко возглавил Российскую Ассоциацию по связям с общественностью (РАСО). Такое решение было принято на отчетно-выборном собрании РАСО, сообщили URA.RU в организации.
«Президентом ассоциации избран Евгений Минченко. Он получил 90,8% голосов принявших участие в голосовании членов РАСО», — пояснили в ассоциации. РАСО основана в 1991 году и является старейшим в РФ объединением в сфере коммуникаций, включающим PR-агентства, организации с собственными PR-структурами, учебные заведения со специальностями соответствующего профиля.
Евгений Минченко является одним из самых известных российских профессионалов, работающих в сфере связей с общественностью. Окончив Челябинский госуниверситет в 1993 году, он создал первое на Урале PR-агентство «New Image», в 2001—2002 годах стал президентом Южноуральской ассоциации по связям с общественностью, с 2003 года — директором Международного института политической экспертизы (МИПЭ). С 2009 года он является президентом коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Также Минченко являлся экспертом комитетов Госдумы по безопасности и по делам СНГ, входил в экспертный совет Комиссии по информационной политике Совета Федерации, экспертные и общественные советы при Минпромторге, Минэкономразвития и Минэнерго РФ.
Последние пять лет Минченко занимал пост вице-президента РАСО и руководил комитетом по политическим технологиям ассоциации. С 2019 года — глава Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО (У) МИД РФ.
Подписывайтесь на URA.RU в