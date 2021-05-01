Анатолий Альштейн заявил, что препарат «Вектора» не защищает от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 2 мая, — 513-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 417-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано 152,6 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3,2 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (33,1 млн). Второе место заняла Индия (19,5 млн), третье — Бразилия (14,6 млн). Россия опустилась на пятое место (4,8 млн), уступив Франции (5,6 млн).

Вакцина и лекарство

Вакцина «ЭпиВакКорона», которую производит научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», не вырабатывает нейтрализующие антитела, заявил вирусолог Анатолий Альштейн. По его мнению, перед тем, как прививать население таким препаратом, его необходимо тщательно проверить.

Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в индийский город Хайдарабад. На данный момент в Индии разрешено применение трех вакцин против коронавируса — индийского варианта «оксфордской» вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, отечественной Covaxin и российской вакцины «Спутник V». Российский препарат также получила Монголия. Минздрав страны зарегистрировал «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры в начале февраля текущего года.

Коронавирус в России и в мире

Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, но еще остается напряженной, расслабляться пока рано, заявили в Роспотребнадзоре. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице наблюдается рост заболеваемости COVID-19 . Он напомнил, что власти города отказались от массовых мероприятий — первомайской демонстрации, фестивалей, акцию «Бессмертный полк» перенесли на другую дату.

В Крыму также отменены некоторые массовые мероприятия. В Роспотребнадзоре отметили, что после третьей декады марта заболеваемость в регионе пошла на подъем. Кроме того, там зафиксировали первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса.

Россияне, прибывающие из-за границы, теперь должны сдавать тест на коронавирус два раза, с интервалом не менее суток. Результаты анализов необходимо загружать на портал Госуслуг.

Болгария открыла границы с Россией с 1 мая. Попасть в страну можно при отрицательном тесте на COVID-19 или наличии вакцинации. Также с 3 мая Италия возобновит выдачу обновленных туристических виз россиянам.

Коронавирус в России и в мире

Россия отстает от других стран по уровню вакцинации. Из-за несознательности граждан в этом вопросе стране грозят новые волны COVID-19, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Он предложил изменить тактику. По словам Мясникова, добровольная вакцинация не дает достаточных результатов для борьбы с вирусом, особенно на фоне появления «индийского штамма».