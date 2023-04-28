Экс-свердловского депутата задержали за дачу взятки чиновнику из Омска

В Омске задержали бывшего депутата заксобрания Свердловской области Геннадия Ушакова за дачу взятки заместителю директора департамента имущественных отношений Омска Евгению Кондратьеву. Об этом сообщили в пресс-службе омского СК.
«Евгению Кондратьеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Чиновник обвиняется в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, 9 марта 2023 года он получил взятку в размере 970 тысяч рублей от предпринимателя (Геннадия Ушакова), действующего в интересах руководителя иногородней организации, осуществляющей на коммерческой основе деятельность по управлению недвижимым имуществом», — сказано в сообщении.
По информации СК, взятка была направлена на заключение договора аренды по заниженной стоимости нежилых помещений Центрального рынка Омска на длительный срок, а также за общее покровительство и попустительство. Расследование продолжается.
Также Геннадий Ушаков является бывшим главой свердловского отделения партии «Справедливая Россия. В настоящее время он занимает должность замдиректора в компании «Зерно Сибири». Второй фигурант дела тоже является выходцем с Урала. Евгений Кондратьев работал в службе судебных приставов и в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области.
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