Экс-свердловского депутата задержали за дачу взятки чиновнику из Омска

28 апреля 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Оба фигуранта дела о коррупции являются выходцами с Урала Фото: Анна Майорова © URA.RU В Омске задержали бывшего депутата заксобрания Свердловской области Геннадия Ушакова за дачу взятки заместителю директора департамента имущественных отношений Омска Евгению Кондратьеву. Об этом сообщили в пресс-службе омского СК. «Евгению Кондратьеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Чиновник обвиняется в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, 9 марта 2023 года он получил взятку в размере 970 тысяч рублей от предпринимателя (Геннадия Ушакова), действующего в интересах руководителя иногородней организации, осуществляющей на коммерческой основе деятельность по управлению недвижимым имуществом», — сказано в сообщении. По информации СК, взятка была направлена на заключение договора аренды по заниженной стоимости нежилых помещений Центрального рынка Омска на длительный срок, а также за общее покровительство и попустительство. Расследование продолжается. Также Геннадий Ушаков является бывшим главой свердловского отделения партии «Справедливая Россия. В настоящее время он занимает должность замдиректора в компании «Зерно Сибири». Второй фигурант дела тоже является выходцем с Урала. Евгений Кондратьев работал в службе судебных приставов и в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Омске задержали бывшего депутата заксобрания Свердловской области Геннадия Ушакова за дачу взятки заместителю директора департамента имущественных отношений Омска Евгению Кондратьеву. Об этом сообщили в пресс-службе омского СК. «Евгению Кондратьеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Чиновник обвиняется в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, 9 марта 2023 года он получил взятку в размере 970 тысяч рублей от предпринимателя (Геннадия Ушакова), действующего в интересах руководителя иногородней организации, осуществляющей на коммерческой основе деятельность по управлению недвижимым имуществом», — сказано в сообщении. По информации СК, взятка была направлена на заключение договора аренды по заниженной стоимости нежилых помещений Центрального рынка Омска на длительный срок, а также за общее покровительство и попустительство. Расследование продолжается. Также Геннадий Ушаков является бывшим главой свердловского отделения партии «Справедливая Россия. В настоящее время он занимает должность замдиректора в компании «Зерно Сибири». Второй фигурант дела тоже является выходцем с Урала. Евгений Кондратьев работал в службе судебных приставов и в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области.