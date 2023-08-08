ВС РФ защитили Урожайное от украинских войск

Бойцы РФ из группировки «Восток» ударили по ВСУ артиллерией в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские солдаты при помощи артиллерии отразили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении поселка Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.
«Российские войска отразили несколько атак противника в направлении Урожайного в ДНР», — подчеркнул Олег Чехов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что в ходе боев был уничтожен пункт дислокации украинских войск при помощи артиллерийского огня.
Ранее отмечалось, что российские солдаты заняли наиболее выгодные позиции в ДНР. Бойцы ВС РФ из группировки «Восток» продолжают активное наступление.
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