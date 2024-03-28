Путин: Россия решит все задачи СВО

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Путин назвал одним из приоритетов безопасность в новых регионах РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия решит все задачи спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также подчеркнул, что в новых регионах страны будет обеспечена безопасность.

Президент России проводит совещание по развитию отечественного туризма. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

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Россия решит все задачи спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также подчеркнул, что в новых регионах страны будет обеспечена безопасность. Президент России проводит совещание по развитию отечественного туризма. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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