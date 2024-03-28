Путин: Россия решит все задачи СВО

Путин назвал одним из приоритетов безопасность в новых регионах РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия решит все задачи спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также подчеркнул, что в новых регионах страны будет обеспечена безопасность.
Президент России проводит совещание по развитию отечественного туризма. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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