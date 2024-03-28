Путин: Россия решит все задачи СВО

28 марта 2024 в 21:39 Размер текста - 17 +

Путин назвал одним из приоритетов безопасность в новых регионах РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия решит все задачи спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также подчеркнул, что в новых регионах страны будет обеспечена безопасность. Президент России проводит совещание по развитию отечественного туризма. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия решит все задачи спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также подчеркнул, что в новых регионах страны будет обеспечена безопасность. Президент России проводит совещание по развитию отечественного туризма. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».