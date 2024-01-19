Ирина Волк сообщила о том, что в Перми арестовали авиадебошира из Сургута

В Перми арестовали авиадебошира, которого сняли с рейса Сургут-Москва
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Новый терминал аэропорта Большое Савино. Пермь, аэропорт, савино
Авиадебошира из Сургута арестовали в Перми Фото:

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что буйного пассажира в наркотическом опьянении арестовали на 11 суток. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции и употребление запрещенных в обороте веществ без назначения врача. По решению суда за эти правонарушения фигуранту назначено наказание в виде 11 суток административного ареста.

Пассажир рейса Сургут-Москва вел себя неадекватно, разбил стакан и порезал осколками себе руки. Экипаж обездвижил дебошира и принял решение совершить посадку в Перми. При досмотре у мужчины найдены несколько граммов мефедрона. Это же вещество обнаружено в крови пассажира. Транспортной полицией возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

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Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что буйного пассажира в наркотическом опьянении арестовали на 11 суток. Об этом сообщает «МВД Медиа». «Составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции и употребление запрещенных в обороте веществ без назначения врача. По решению суда за эти правонарушения фигуранту назначено наказание в виде 11 суток административного ареста. Пассажир рейса Сургут-Москва вел себя неадекватно, разбил стакан и порезал осколками себе руки. Экипаж обездвижил дебошира и принял решение совершить посадку в Перми. При досмотре у мужчины найдены несколько граммов мефедрона. Это же вещество обнаружено в крови пассажира. Транспортной полицией возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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