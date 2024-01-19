Ирина Волк сообщила о том, что в Перми арестовали авиадебошира из Сургута

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что буйного пассажира в наркотическом опьянении арестовали на 11 суток. Об этом сообщает «МВД Медиа».
«Составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции и употребление запрещенных в обороте веществ без назначения врача. По решению суда за эти правонарушения фигуранту назначено наказание в виде 11 суток административного ареста.
Пассажир рейса Сургут-Москва вел себя неадекватно, разбил стакан и порезал осколками себе руки. Экипаж обездвижил дебошира и принял решение совершить посадку в Перми. При досмотре у мужчины найдены несколько граммов мефедрона. Это же вещество обнаружено в крови пассажира. Транспортной полицией возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.
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