Отборные слухи о лучших людях России

21:28 06 апреля 2018 3

Гречневое безумие

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что в ожидании отставки чиновники кабмина зависли на «Одноклассниках». — Дворкович собирает вещи и готовится к прощальному корпоративу. — Экс-министр Соболев трудоустроился в федеральное правительство. — Гаттаров поссорил Дубровского с турками. — Тюменское отделение ОНФ станет филиалом «Единой России». — Министр внутренних дел РФ едет в ХМАО. Романицу ждет серьезный разговор. — Решетников готовится к «схватке» с депутатами. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

В ожидании отставки чиновники кабмина зависли на «Одноклассниках»

Сотрудники правительства рассказывают, что на этой неделе их собирало руководство аппарата кабмина, чтобы призвать к дисциплине. По слухам, в ожидании отставки Белого дома чиновники фактически остановили работу: кто-то ушел на больничный, кто-то ходит по собеседованиям в поисках работы, а другие просто сидят в «Одноклассниках».

Дворкович собирает вещи и готовится к прощальному корпоративу

По слухам, вице-премьер правительства Аркадий Дворкович на этой неделе вынес свои личные вещи из кабинета. В кулуарах обсуждают, что Красноярский экономический форум (12-14 апреля) может стать его последним публичным мероприятием в должности.

Кроме того говорят, что 4 мая, в пятницу, в правительстве пройдет прощальный корпоратив с участием самого Дворковича и других министров. Ожидается даже участие премьер-министра Дмитрия Медведева.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЛДПР ищут заговорщиков против Жириновского

В ЛДПР проходит разбирательство по итогам скандала о харрасменте вокруг депутата Леонида Слуцкого. Говорят, что Владимир Жириновский считает, что скандал был спровоцирован однопартийцами с целью заговора против него и попытки вынудить уйти с поста лидера. Рассказывают, что гнев лидера партии обращен против Михаила Дегтярева.

Голосования по Слуцкому не было — оправдавших его поведение не найти

Депутаты Госдумы, принимавшие участие в заседании комиссии по этике по вопросу поведения Леонида Слуцкого, рассказали о маленьком нюансе. Решение оправдать упрекаемого журналистами в домогательствах главу комитета по международным делам, утверждают слухачи, не имело альтернативных вариантов. «Никто там не голосовал, рук не поднимал, не смешите. На заседании, конечно же, сразу была резолюция. Ее приняли, пообсуждав недолго. Поэтому вам всем и говорят, что никто не фиксировал, кто и как проголосовал», — объяснил знакомый депутат Госдумы.

Слухи Свердловской области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тунгусов почти забыл губернатора. Но вовремя вспомнил

Депутаты свердловского Заксобрания обсуждают, как на одном из совещаний, предшествовавших заседанию парламента 3 апреля, Владимира Тунгусова поймали на примечательной запинке. Он высказывал позицию администрации губернатора по вопросу, связанному с отзывом мандата у депутата Армена Карапетяна, говоря о жесткой карательной позиции, всецело поддерживаемой областной исполнительной властью. Прозвучало примерно следующее: «Мы уже обсудили этот вопрос с прокуратурой и Андреем Анатольевичем» и лишь после секундной паузы будто пришел в себя и тут же добавил «и конечно же, губернатором». Вышло заметно и неудобно, но пока обошлось без вопросов.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Карапетяна не отпустили из-за следующего за ним по списку

У депутатов свердловского Заксобрания возникла конспирологическая версия, почему отдельные их коллеги были настроены Людмилой Бабушкиной на голосование против отзыва мандата у Армена Карапетяна. Если бы тот лишился полномочий — мандат пришлось бы передать совсем уж непонятному участнику списка «Справедливой России» — Александру Юланову. Мало того, что его никто не знает, объясняют слухачи, так он еще и усилил бы так называемый «тюменский клан» в свердловской власти, поскольку родился в Тюмени в 1984 году, высшее образование получил там же в 2007-м.

Чечунову могут снять со всех партийных постов. Ради дружбы с силовиками

Администрация губернатора не намерена спускать на тормозах вызывающее поведение депутатов Заксобрания по вопросу лишения мандата справоросса Карапетяна. Главным виновником разъяренные представители исполнительной власти видят лидера фракции «Единой России» и вице-спикер Елену Чечунову. Произошедшее явно продемонстрировало аппаратную слабость Чечуновой, отсутствие серьезного влияния на однопартийцев и поставило вопрос о смене руководителя фракции. Такое решение, считают чиновники, убьет двух зайцев — помимо прихода к руководству фракцией потенциально сильного партийца, способного действовать в пику спикеру Людмиле Бабушкиной, это может стать реверансом в сторону силовиков, показывающим расположение области и готовность сотрудничать. Для пущего демонстративного эффекта, рассуждают интриганы, Чечунову вполне могут лишить и статуса вице-спикера.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Устиловский достиг пенсии, и вопрос о его переназначении поставлен на паузу

Помимо главного редактора «Облгазеты» Дмитрия Полянина в списке ожидания администрации губернатора оказался высокопоставленный чиновник. Недавно 65 лет исполнилось заместителю главы администрации губернатора Константину Устиловскому. Теперь ему необходимо подписать новый контракт, чтобы продолжить работу после наступления пенсионного возраста. Перспективы чиновника, как заверяют слухачи, выглядят чуть позитивнее, чем у руководителя «Облгазеты», работа его руководством обладминистрации ценится выше, чем полянинская, да и практика сохранения пенсионеров во власти уже отработана — главе Южного Управленческого округа Михаилу Астахову уже 67, и недавно он был переназначен на прежний пост.

Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Соболев трудоустроился в федеральное правительство

Экс-министр международных связей Свердловской области Андрей Соболев, похоже, снова трудоустроен. Свой прежний пост в правительстве он покинул в январе, уступив его проректору УрФУ Василию Козлову. Слухмейкеры утверждают, что попытки Соболева трудоустроиться в Министерство экономического развития РФ увенчались успехом и он уже проходит последние проверки на пост то ли начальника департамента, то ли целого заместителя министра. Соратники и коллеги беспокоятся лишь за один нюанс: близится инаугурация, после которой последует отставка правительства. Зачем приходит в правительство на месяц с риском не попасть туда после отставки кабмина — Соболев пока не объясняет.

Высокинского поймали за слежкой

Источники в свердловской власти отмечают странную активность вице-губернатора Александра Высокинского. На всех мероприятиях с участием политиков и бизнеса он внимательно следит, кто с кем общается. Слухмейкеры считают, что затем Высокинский докладывает наверх обо всех контактах. «Подобное, например, случилось во время приезда делегации МБВ в „Хайятт“. Высокинский не покидал холл отеля, пока в нем не остались одни только охранники. Поэтому будьте аккуратнее, если решите перекинуться с кем-нибудь парой словечек», — советуют своим коллегам источники «URA.RU».

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гайда подвел бывшего шефа и рискует омрачить приезд патриарха Кирилла

Экс-замминистра энергетики и ЖКХ Сергей Гайда расстался с прежним рабочим местом не самым красивым образом. С 1 апреля он был назначен замминистра социальной политики и уже вовсю делает вид, что поглощен реализацией губернаторского проекта «Единой карты социальных услуг». Уходя из минЖКХ, рассказывают знакомые клерки, Гайда не преминул захватить с собой ценное имущество — попросил управделами Николая Чернева закрепить за ним на новом месте имевшийся в министерстве автомобиль. Сделал он это то ли просто в силу природной беспечности, то ли желая отомстить министру Николаю Смирнову за то, что тот все время ждал от Гайды работы. Теперь в минЖКХ только одна машина, что, говорят, крайне неудобно, особенно в преддверии приезда Патриарха Кирилла в Алапаевск и Верхотурье (не самые близкие территории), где коммунальное хозяйство требует постоянного внимания.

Гункевич хочет занять статусную должность

Глава свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич так вдохновился победой своего протеже Артура Заганшина на конкурсе по Шарташскому лесопарку, что и сам начал подыскивать себе место «по статусу». Ходит слух, что он претендует на место уполномоченного по правам предпринимателей Свердловской области. «С [вице-губернатором Алексеем] Орловым у него все отлично, а с [бизнес-омбудсменом РФ Борисом] Титовым Гункевич планирует договориться», — обсуждает планы «делоросса» его ближайшее окружение.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сбербанк потягается с СКБ за право быть посредником для «единой карты» Куйвашева

Замминистра социальной политики Сергея Гайду при реализации губернаторского проекта «Единой карты социальных услуг» ждут непростые испытания. В частности, конфликтовать на этой почве, похоже, намерены два крупных банка и один частный бизнес. Последний — это Е-карта, которая интегрировалась екатеринбургской компанией «И-сеть» и сейчас рискует исчезнуть из-за желания области внедрить абсолютно новое свое. Банки же — СКБ и Сбер — будут конфликтовать на почве монополизации посреднических услуг. Первоначально планировалось закрепить проект исключительно за СКБ-банком, но в Сбере возмутились таким подходом и потребовали сатисфакции. В чем она будет выражена и на чьей стороне окажется советник губернатора и отец главного реализатора проекта Анатолий Гайда — увидим в обозримом будущем.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Демину могут не продлить контракт. История стара как мир, но с новыми нюансами

Следующим за Валерием Задориным отставленным высокопоставленным свердловским силовиком вполне может стать глава свердловского ГИБДД Юрий Демин. Им, заверяют слухмейкеры, остались страшно недовольны в областном правительстве после недавнего приезда Владимира Путина в Екатеринбург. Интриганы объясняют, что призванные помогать с очисткой города инспекторы вели себя вяло, никакого особенного содействия не оказывали и просто испортили впечатление, единственное с чем справились хорошо — это регулировка маршрута кортежа. Усидит ли региональный госавтоинспектор в этот раз — вопрос, поскольку, со слов слухачей, лобби Демина в Москве в последнее время серьезно ослабло.

Глава полиции Нижнего Тагила организовал слежку за новым замом

Как и сообщало «URA.RU», начальник полиции Нижнего Тагила полковник Константин Мальцев, которого сотрудники между собой за жесткий нрав называли «Костя Берия», ушел в отставку. На его место назначен 41-летний подполковник Вячеслав Шведчиков, ранее возглавлявший ОВД Ирбита. По словам источника в полиции Нижнего Тагила, ее руководитель полковник Ибрагим Абдулкадыров очень не любит чужаков. Якобы он уже распорядился организовать за новым заместителем внешнее наблюдение, проще говоря, слежку, а также прослушивать его служебный телефон.

Предшественник «варяга» Мальцев покинул полицию срочно, написав рапорт прямо на больничной койке. У Абдулкадырова могут возникнуть проблемы из-за продолжающегося расследования убийства сотрудниками ОП № 17 задержанного Станислава Головко. Поэтому Абдулкадыров попросил «по-хорошему» Мальцева уйти, чтобы в случае чего списать ответственность за ЧП на него. Тем более что Мальцеву уже был объявлен строгий выговор из-за этого убийства.

Топ «Уралэлектромеди» неожиданно добровольно ушел из Думы

Директор по общим вопросам «Уралэлектромеди» Мирослав Медведев на прошлой неделе неожиданно для всех добровольно сложил мандат верхнепышминской Думы. Коллеги и окружение в недоумении, но одна версия все же появилась. Считается, что промышленник мог уйти из-за неправильно заполненной налоговой декларации. Чтобы не подставлять всех остальных и не складывать мандат со скандалом и по требованию прокуратуры, депутат спокойно освободил кресло, чтобы в самое ближайшее время переизбраться в него снова уже с чистой совестью. Впрочем, другие коллеги не исключают, что причиной ухода могло послужить состояние здоровья.

«Атомстройкомплекс» рискует нарваться на митинги

У «Атомстройкомплекса» намечается новая горячая точка, причем по проблеме, которая вызывает повышенный интерес граждан и силовиков — экологической. АСК, говорят, намерен вырубить лесопарк на юго-западе Екатеринбурга, чтобы застроить площадку многоэтажками. Прознавшие об этих планах жители уже готовят серию пикетов и митингов. Наиболее продвинутые из них уже подключили прокуратуру. А, учитывая нескладывающиеся в последнее время отношения «АСК» с властью, слухачи прогнозируют очередные проверки, злорадствуя о метафорических «бумерангах», которые возвращаются строительной фирме за якобы организацию подобных же акций неповиновения в отношении конкурентов.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Чиновники Екатеринбурга боятся, что Экспо заберет ценную землю

Реплика президента Владимира Путина о том, что будущая площадка международной выставки Экспо-2025 находится между аэропортом и центром Екатеринбурга, заставила городское чиновничество нервничать. Теперь особенно заинтересованные персоны в руководстве мэрии беспокоятся о том, чтобы не пришлось переносить в мегаполис место для будущего зоопарка рядом с Кольцово. Если зарезервированную под зверинец площадку за городом придется отдавать под выставку, то это может смешать многие, в том числе, личные планы и интересы мэрских бонз.

Кабанов и Жуков построят «концлагерь» для бомжей — надзиратель уже найден

Организовывая центр постоянной помощи бездомным, активисты фонда «Город без наркотиков» рискуют окараться на кадровом вопросе. Дело в том, что конкурс на помещение (Ленина, 7 / ул. Шейнкмана, 33-а), в котором расположится центр, говорят, выиграл лишенный сана скандальный священник Алексей Новожилов.

Его бэкграунд известен всему мало-мальски интересующимся новостями Екатеринбургу. В 2016 году силовики проверили деятельность частного социального приюта для стариков «Дом старчества», хозяином которого являлся Новожилов. Посетившие приют СМИ охарактеризовали происходящее в нем просто — «концлагерь для стариков». Как человеку с такой репутацией доверят бездомных — пока большой вопрос.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гаттаров поссорил Дубровского с турками…

В кулуарах Челябинска все еще идут споры по поводу турецкой компании, не получившей заказ на строительство большого конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. Говорят, что в этой истории, чуть не обернувшейся международным скандалом, виноват вице-губернатор Руслан Гаттаров. Он публично декларировал, какие важные переговоры пройдут у губернатора Бориса Дубровского с кампанией SARIDAGLAR, в то время как в кулуарах его экономического блока уже говорили о том, что турки не потянут такой проект из-за недостатков в финансах. В итоге турки очень обиделись и теперь заявляют, что это они отказались от встречи с губернатором, а не наоборот.

… его удивило метро

Болтают, что у челябинцев сомнения в SARIDAGLAR возникли тогда, когда турки выразили готовность посторить все, что только можно, и даже метро. Планы на метрополитен особенно всех удивили, потому как найти охотников на столь проблемный объект и в России нет. В итоге, болтают в кулуарах, SARIDAGLAR решили проверить и засомневались в финансовых возможностях. Туркам же очень важно построить хоть что-нибудь в Челябинске к саммитам, чтобы сделать объект свой «визитной карточкой». Теперь их успокаивают и говорят, что если их намерения серьезные, то работа для них найдется, пусть и не такая масштабная, как хотелось бы.

Фото: Вадим Ахметов, коллаж — Полина Крюкова © URA.RU

Юревич приходит в форму ради любовницы Березовского?

Челябинская элита бурно обсуждает появление видеоролика с экс-губернатором Михаилом Юревичем, подтянувшимся 27 раз на турнике в лондонском фитнес-центре. Кто-то говорит, что это «привет» всем недоброжелателям. А некоторые уверяют, что бывший глава региона привел себя в форму после развода со второй женой Кристиной Юревич. Якобы его увела из семьи последняя пассия беглого олигарха Бориса Березовского. Михаил Юревич, дескать, живет с ней уже несколько месяцев и подумывает жениться уже в третий по счету раз.

Давыдов купил свободу дорожной развязкой

Веселый ролик с Юревичем из Лондона не улучшил настроения бывшему сити-менеджеру Челябинска Сергею Давыдову, пребывающему в отвратительном расположении духа. Казалось бы, уголовное дело в отношении Давыдова, так грозно начавшееся, закончится крупным штрафом. Давыдов полностью признал свою вину.

С другой стороны, за такой легкий исход пришлось заплатить «сотрудничеством со следствием», и не только по своему делу, но и по делу экс-губернатора Михаила Юревича. По слухам, Давыдова допросили по истории с недостроенной дорожной развязкой на Братьев Кашириных. Один миллиард рублей, выплаченный авансом, не дошел до исполнителей. Говорят, что экс-глава администрации заявил, что «все вопросы к Юревичу», и тем самым закрепил фактуру. Теперь это не дает Давыдову покоя, он говорит, что его выманили из Испании обманом.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Датских предупреждал Сергеева

По слухам, когда реформировали миграционную службу экс-руководитель УФМС, Олег Датских предупреждал начальника ГУ МВД по региону Андрея Сергева. Якобы говорил, что не надо брать в управление миграции полицейского главка Владимира Белоносова. Слухи о том, что Белоносов нечист на руку, ходили давно. Но к словам Датских не прислушались. Начальнику отдела миграционного контроля вменяют взятки за тот период, когда он еще не работал в полиции. С одной стороны, это своего рода прикрытие для Андрея Сергеева. С другой стороны, следствие проверяет новые эпизоды. Если выяснятся, что, и работая в ГУ МВД по региону, Белоносов брал взятки, то это будет серьезный удар по вышестоящему начальству.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Белоносовы сдают квартиры посуточно

Кстати, на супругу Владимира Белоносова и Елену Белоносову записано несколько элитных квартир. В кулуарах даже шептались, что Белоносов чуть ли не в этих квартирах регистрирует гастарбайтеров. На самом же деле супруга полицейского, ставшая внезапно успешным риелтором, сдает эти квартиры посуточно. И регистрировать в элитном жилье мигрантов никто не решался. Почти все гастарбайтеры были приписаны к общежитиям, в которых никогда не появлялись. Кстати, сын Владимира Белоносова работает оперативником на таможне. И по странному совпадению участвовал в таможенных проверках тех же организаций, которые проверял его отец, но уже по вопросам миграции. Проверки проходили почти одновременно.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Голиков пропал…

Говорят, что депутат ЗСО Олег Голиков, которого называют преемником лидера челябинских единороссов Владимира Мякуша, резко снизил свою активность. По крайней мере на партийных мероприятиях он уже не столь заметен, а в последние пару недель даже не появляется. Все гадают, с чем это связано. Уже пошли разговоры, что операция «Преемник» отменяется, так как кандидат признан не самым удачным. Но не исключено, что Голиков решил после президентских выборов отдохнуть.

… и нашелся в Озерске

Впрочем, тему ЗАТО Олег Голиков отменять для себя не собирается. Болтают, что он собирался побывать в Озерске, но случилось невероятное. Ему не дали пропуск через КПП. Сразу же заговорили, что и в Росатоме у Голикова не все так хорошо, как подается общественности. Сплетник уверяют, что Олег Голиков виноват сам. Подал бумаги, как простой гражданин, не учел срок на проверки. Притом, что сам Голиков живет в Снежинске, такой же запретке, как Озерск, и мог попасть к соседям по особому регламенту.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чебыкин просто «расслабился»…

Депутат Заксобрания Челябинской области Владимир Чебыкин не выходит на связь с 3 апреля, когда отправился на допрос в следственный комитет. Сначала его искали в СКР и ФСБ, но силовики отрицают арест парламентария. А потом коллеги Чебыкина вдруг вспомнили, что он несколько раз уже пропадал надолго после неприятных событий. И предполагают, что он мог попросту спрятаться из-за возбуждения уголовных дел о возможных махинациях в его ООО «ТЭСИС». А когда завершит паузу, как ни в чем не бывало появится на людях, как уже бывало раньше.

… его проблемы усилили Бурматова

Уголовные дела по факту возможных махинаций в ООО «ТЭСИС» депутата Заксобрания Челябинской области Владимира Чебыкина пришлись очень кстати депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Последний намерен получить большинство в Металлургическом райсовете, который входит в его округ, на муниципальных выборах 2019 года. Со своим коллегой по нижней палате российского парламента Андреем Барышевым он договорился о сотрудничестве. А Владимир Чебыкин — единственный политический оппонент, чьи депутаты райсовета прямо выступали против депутатов Бурматова.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У скандального депутата отнимут полномочия…

В администрации Челябинска подумывают отнять полномочия по сносу незаконных киосков и павильонов у муниципального казенного учреждения «Городская среда», которое возглавляет депутат Сергей Шумаков. Его не раз публично обвиняли в получении взяток от некоторых торговцев, в том числе при журналистах под видеокамеры. Кроме того, его структура просто физически не справляется со сносом незаконных объектов. Вероятно, полномочия будут возвращены МКУ «Служба демонтажа». А «Городскую среду» могут ликвидировать.

…, а пострадавший от него будет добиваться уголовного дела

Депутат Калининского райсовета Кирилл Чиглинцев не собирается прощать своего коллегу из Советского райсовета Сергея Шумакова за пьяную драку в ресторане, после которой попал в травмпункт. Полиция уже полтора месяца проводит проверку. Пострадавший намерен подождать еще две недели. И если полиция не передаст материалы дела в СКР, которое расследует дела в отношении спецсубъектов, то будет сам писать в следственный комитет.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Васькова отпустили в отпуск

В начале этой недели мэр Миасса Геннадий Васьков ушел в отпуск. Говорят, он уже в понедельник должен был улететь за границу, но не рискнул. По слухам, боялся, что его задержат на выезде из страны. Так, к примеру, было с бывшим сити-менеджером Виктором Ардабьевским, которого повязали накануне отлета в Чехию. Болтают, что адвокаты Васькова даже сходили к следователям, чтобы его «отпросить», пообещав, что он обязательно вернется. «Пусть отдохнет!» — махнули рукой в СК. Мэр Миасса улетел из России очень счастливый, поверив, что все у него обойдется. «Не обойдется!» — хмыкнули силовики.

Валахова хочет сменить Яковлева…

Под главой Коркинского района Евгением Валаховым вовсю «качается кресло». Его работой недовольны ни областные чиновники, ни региональные депутаты. В этой ситуацией сразу несколько местных политиков решили предпринять усилия, чтобы предложить свои услуги. Одной из самых активных оказалась глава Розы Татьяна Яковлева. Ее главный козырь — недавнее включение в президиум регионального политсовета «Единой России». В высшем партийном органе больше нет ни одного представителя района. С другой стороны, она так и не смогла выиграть прямые выборы главы Розы, а получила должность только по конкурсу, когда в местном совете депутатов большинство получила «Единая Россия». Это говорит против ее кандидатуры.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

… и мэр Гатов не против

Одним из главных игроков в борьбе за пост главы района хотел стать мэр Коркино Дмитрий Гатов. Он уже ездил в Челябинск предлагать свои услуги. Его персону даже начали рассматривать всерьез. Однако силовики представили справку, которая поставила крест на амбициях мэра. По слухам, в этом документе говорится, что по молодости бывший чиновник только благодаря амнистии ко Дню Победы избежал уголовной ответственности. Причем за него якобы просил отец — действовавший тогда глава Розинского поселкового совета Владимир Гатов. Мэра также проверяли на причастность к «черным риелторам», его родственницу подозревали в воровстве 12 млн рублей в местном филиале банка. Есть вопросы к проведению им аукционов по продаже земли и кафе в центре Коркино. Говорят, это далеко не все претензии со стороны силовиков. В связи с этим есть большие сомнения, что Гатов будет всерьез рассматриваться в числе кандидатов.

В атаке на ТРК «Куба» есть личный интерес Климова?

Бизнес-сообщество гадает, по каким причинам «Куба» вдруг попала в немилость областным властям. Предприниматели обсуждают, что вице-губернатор Олег Климов назвал комплекс «самым небезопасным объектом Челябинска», так как у него могут быть личные счеты с руководством ТРК. По слухам, «Куба» разместилась на базе часового завода, которым несколько лет назад руководил отец Климова. Другие считают, что дело в некомпетентности чиновника: «Сказал банальную глупость». При этом собственники «Кубы» решили не втягиваться в информационную войну, только из уважения к челябинскому губернатору Борису Дубровскому.

Слухи Тюменской области

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Граффитчики Тюмени хотят нарисовать Якушева

По Тюмени ходят слухи, что приверженцы индустриального арта вознамерились нарисовать портрет губернатора области Владимира Якушева. Где появится граффити, члены креативной группы не раскрывают, но, по слухам, «холстом» станет одно из хорошо просматриваемых мест в центре города. Поговаривают, что в свою работу художники намереваются вложить несколько скрытых смыслов, которые должны впечатлить руководителя региона.

Тюменское отделение ОНФ станет филиалом «Единой России»

Говорят, что тюменская «Единая Россия» берет под полный контроль местное отделение ОНФ. Слухачи рассказывают, что промежуточным шагом стало назначение новым пиарщиков у «фронтовиков» Вероники Белоусовой, которая имеет хорошие связи в руководстве «ЕР». «Эта дама туда заведена для того, чтобы разведать на месте, как обстоят дела, — шепчутся слухачи. — дело в том, что у „Желтого дома“ накопилось много претензий к руководителю исполкома Александру Заболотских, который, как некоторым кажется, уделяет слишком много внимания зарабатыванию денег, а не решению общественных проблем». По слухам, сменить главу исполкома предполагается уже в ближайшее время.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменцы составляют список коррупционеров из числа местных депутатов и чиновников

После того, как депутаты Облдумы на заседании бюджетного комитета одобрили снижение налогов для букмекерских и тотализаторных контор, у тюменских общественников возникла новая идея, за реализацию которой они уже взялись. Сплетники уверяют, что активисты изучают все думские инициативы такого рода за последние несколько лет и составляют по итогам два списка. В первый вносят думцев и чиновников, которые лоббируют интересы местных товаропроизводителей в целях развития региона.

«Это белый список, — говорят слухмейкеры. — А в черном значатся фамилии тех, кто протаскивает инициативы, сомнительные с морально-нравственной точки зрения и вызывающие подозрения в коррупции». Говорят, что этот список сможет дать местным чекистам отправные точки в расследованиях.

Триумф Самкаева-старшего ударил по позициям брата…

Фактически триумфальное возвращение в политическую и деловую повестку Тюмени (совместный с Южной Кореей судостроительный кластер, застройка земли в районе Рощино) экс-депутата Игоря Самкаева якобы сказалось на позициях его младшего брата Рустама. Против руководителя АИЖК играет поток негативной повестки — то слухи о задержании бывшего замгендиректора Назария Добровольского, то разборки с ФАС в области госзакупок. Мало того, на этой неделе известная строительная компания «Меридиан констракшн Тобольск» подала к АИЖК судебный иск.

«В 2016 году у этой компании, принадлежащей бывшим менеджерам „Запсибгазпрома“, АИЖК купило в тобольском ЖК „Знаменский“ жилья на 160 млн рублей. Возможно, истоки конфликта лежат в этой сделке», — рассуждает один из слухмейкеров.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

…, а Тюмени теперь пророчат «офшорное» будущее

Слухачи предсказывают, что Тюмень станет «дипломатическим офшором». «Получение Самкаевым звания почетного консула само по себе несет массу дипломатических бонусов — это не только определенный иммунитет, но и возможность путешествовать без виз, — шепчутся злопыхатели. — Известно, что у семьи Самкаевых есть интересы в США — жены их сыновей ездили рожать во Флориду, а после этого родителям получить гражданство уже совсем просто. Учитывая пример свежепосаженных олигархов, иметь такой проездной в кармане про запас на случай обострения антикоррупционных расследований хотят очень многие».

Сплетники отмечают, что ранее должность советника по внешней торговле Люксембурга получил другой видный тюменский деятель, банкир Владислав Квасов. «Тогда ходили слухи, что банкротство „ДастинМаркета“ при определенных обстоятельствах еще может заинтересовать следователей», — припоминают слухачи.

Збарского подводят под банкротство …

Поговаривают, что компания «Экспател» перекупила у Сбербанка долг тюменской «Мостострой-12», где поручителем был лично предприниматель Александр Збарский, контролирующий этот дорожный холдинг. Следующий шаг — якобы личное банкротство Збарского и окончательный переход активов «Мостостроя-12» и «Тюменьстальмост» под контроль «Экспатела».

… в пользу создателя Yota

Что касается самого «Экспатела», то, по слухам, за его владельцем Игорем Юзефовичем скрывается фигура Сергея Адоньева — предпринимателя из списка Forbes, основателя оператора Yota и бывшего соучредителя тепличного комбината «ТюменьАгро». О фигуре Адоньева и его близких отношениях с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым в Тюмени рассказывают легенды.

Ефремову потеснит кандидат извне

Ходят слухи, что эпопея с ректором многострадального Тюменского индустриального университета вовсе не закончена, и назначение Вероники Ефремовой в качестве и. о. руководителя — лишь временное решение. Выборы ректора не назначены, и это некоторым образом нервирует академическую общественность вуза. Не исключено, что Ефремову может потеснить кандидат извне. «Выборы ректоров проходят либо осенью, после начала учебного года, либо до начала приемной кампании. Максимум в конце весны. Время уходит, и вопрос опять появился в повестке», — делится один из сплетников.

Фото: с сайта правительства Тюменской области

В Тобольск с визитом прибыла высокопоставленная тюменка

Тоболяки с нескрываемым удовольствием наблюдали накануне визит в городскую и районную администрации некоей высокопоставленной дамы из правительства Тюменской области. «На площади стоял серебристый „Крузак“ РТО 003. Сама дама вышла из администрации города с пакетом, в котором было три пузыря дорогого коньяка, по-брежневски поцеловалась с замглавы города и отдала коньяк своему водителю, — с придыханием рассказывают горожане. — А в районной администрации ее уже ждали глава Юрий Батт, начальник отдела культуры Анатолий Зырянов и замглавы по соцвопросам Марат Бакиев».

Сплетники уверяют: было совсем не похоже, что высокопоставленная чиновница приехала из Тюмени «на разборки» с провинившимися — скорее, это была теплая встреча давних друзей.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Мазур поехал тратить тройную премию вместе с двумя замами

По слухам, Тобольску предстоит прожить пару недель с минимумом чиновников из числа руководства города. С понедельника, по уверению местных сплетников, в отпуск уходят сразу трое городских топ-менеджеров: сам глава города Владимир Мазур, его первый зам, курирующий соцвопросы, Яна Зубова, и замглавы Николай Руппель. «Мазур после выборов получил премию в тройном размере, — болтают злопыхатели. — По слухам, все трое едут отдыхать за границу. На хозяйстве остается самый молодой из городских чиновников, назначенный сюда всего год назад Евгений Бирюков. А между тем весна — время опасное: паводок грядет».

Бирюков начал новую жизнь

В кулуарах администрации Тобольска ползут слухи о том, что экс-прокурор города Евгений Бирюков за год сильно изменился. «Когда он работал в прокуратуре — вечно был замотанный, волосы взлохмачены, совсем собой не занимался, — шепчутся слухачи. — А за год, как он работает замглавы администрации Тобольска, он стал совсем другим человеком. Ходит в спортзал, качается. В салонах красоты теперь частый гость. Все как положено, стрижка, маникюр-педикюр». Сплетники уверяют, что новые молодые сотрудницы администрации от обаятельного чиновника без ума.

Фото: depositphotos.com © URA.RU

В тобольской больнице ждут специалистов по вуду

Говорят, кадровая политика главврача областной больницы №3 в Тобольске вызывает все большее изумление у местных медиков. «Зарплата такая, что грамотные специалисты ушли. Устраиваться приходят только приезжие из других стран с сомнительной квалификацией — вот говорят, якобы недавно лора приняли, а у него диплом поддельный оказался, — судачат врачи. — На днях устроился работать доктор откуда-то с Ближнего Востока, то ли из Йемена, то ли из Иордании. Все насмехаются. Скоро появятся врачи из Африки в набедренных повязках и с ожерельями из зубов пациентов на шее. А лечить, видимо, будут магией вуду».

Под Шишкиным зашаталось кресло

Если верить слухам, над главой Ишима Федором Шишкиным сгущаются тучи. Якобы градоначальник чем-то существенно прогневил начальство, и сейчас в областном центре обсуждается возможность его отставки. «Непонятно, что именно не устроило в работе Федора Борисовича. Одни говорят — уровень явки на выборах. Другие — чрезмерная активность ЛДПР. Но если ситуация в скором времени не изменится, господин Шишкин имеет все шансы вылететь из своего кабинета», — болтают слухачи.

Казанцева поплатилась за выходку в облдуме

По слухам в политических кругах Тюмени, сюжет РЕН-ТВ с участием руководителя местных коммунистов Тамары Казанцевой, которую якобы застали за торговлей медалей для «детей войны», стал следствием недавней выходки депутата в областной Думе. Там Казанцева стала обвинять своих коллег в фальсификации итогов прошедших выборов, за что в итоге и поплатилась. «Подобные обвинения, брошенные в лицо, не могут оставаться без ответа. Тамара Николаевна, можно сказать, еще легко отделалась», — оценивает ситуацию один из политтехнолов, знакомый с ситуацией.

Слухи ХМАО

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Министр внутренних дел РФ едет в ХМАО. Романицу ждет серьезный разговор

Как шепчутся в правоохранительных органах региона, глава УМВД по ХМАО Югре Василий Романица готовится к визиту министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. По словам слухмейкеров, изначально планировалось, что Романица отправится в Москву на встречу с Колокольцевым, но планы изменились и теперь сам федеральный министр приедет в Югру, а также встретится со всеми замами местного руководителя Главка.

В «Единой России» спорят за кураторство масштабных выборов

Говорят, между окружными «единороссами» развернулась настоящая борьба за лидерство на предстоящих выборах в Югре. Слухачи судачат, что первоначально кураторство отдали нефтяным депутатам, например, вице-спикеру Александру Сальникову, но у него нашлись конкуренты, причем в основном из депрессивных территорий ХМАО. В Югре будут выбирать 45 глав поселений и городов, а также больше 700 муниципальных депутатов. «Финансирование будет соответствующим, поэтому так много желающих», — смеются сплетники.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Айпин вернет уважение аборигенов через конфликт с «ЛУКОЙЛом»

Говорят, председатель ассамблеи КМНС в Думе ХМАО Еремей Айпин пытается вернуть себе уважение коренных малочисленных народов Севера. По слухам, окружной депутат готов максимально публично войти в конфликт одной из общин аборигенов с «ЛУКОЙЛом». Ханты просят больше денег за добычу нефти на территории родового угодья, а нефтяники якобы даже собираются идти в суд. Айпин со своей стороны пообещал полную поддержку землякам.

Окружной чиновник доказывает губернатору, что его заказали

По слухам, директор окружного департамента спорта Игорь Губкин пытается спастись от увольнения. Говорят, Губкин лично обратился к Наталье Комаровой с просьбой объективно рассмотреть все последние скандалы и даже заверил губернатора, что виноваты исключительно журналисты. По слухам, Губкин настаивает, что его «заказали», а на самом деле он не виноват в вылете «Югры» из КХЛ.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Главный чекист ХМАО сделал оппозицию своими секретными агентами

Как шепчутся в кулуарах окружной думы ХМАО, новый руководитель РУ ФСБ по ХМАО-Югре Евгений Башкин умудрился сделать окружных оппозиционных лидеров своими спецагентами. Слухмейкеры сообщают, что главный чекист ХМАО регулярно встречается с куратором югорских либерал-демократов Владимиром Сысоевым, а также с депутатом окружной думы ХМАО Евгением Марковым. Политики якобы делятся с сотрудником ФСБ сведениями о тайных событиях в регионе, в которые они посвящены. По одной из версий, это помогло силовикам инициировать скандал с коррупцией в УМВД.

В ФСБ недовольны судьями ХМАО

Говорят, в ФСБ неприятно удивлены решениями югорских судей по последним резонансным делам. По слухам, в силовой структуре даже собираются инициировать ряд разбирательств по этому поводу и даже проверить, нет ли здесь фактов коррупции. «Экс-главу Советского Удинцева отпустили из СИЗО, начальника ОМВД по Нефтеюганску Плаксина — тоже. Доводы следователей судей почему-то не убеждают, а ход эти дел контролируется в ФСБ. Выглядит все странно», — удивляются слухачи.

Судья Арбитражного суда ХМАО отделался предупреждением, но мог потерять работу

По слухам, судья Арбитражного суда ХМАО Юрий Щепелин чуть не потерял работу из-за непрофессионального проступка. По версии слухачей, изначально квалификационная коллегия судей ХМАО приняла решение об изъятии полномочий судьи, однако после смягчила свое решение и заменила его дисциплинарным замечанием. В чем именно провинился Щепелин —остается загадкой.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорские мусульмане остались без священников

Говорят, почти все мечети ХМАО, включая центральную в Сургуте, временно обезглавлены. По слухам, имамы уехали на специальную учебу в Казань, где им рассказывают, как противодействовать распространению радикальных идей ислама. Рассказывают, среди слушателей — главный муфтий Югры Тагир Хазрат. Сплетники судачат, что в свете событий в ХМАО с резней в Сургуте и постоянно сбегающими в войска боевиков местными жителями именно он должен конспектировать особенно внимательно.

Студентов ХМАО призывают докладывать о своих друзьях, решивших примкнуть к ИГИЛ

Югорские студенты рассказывают, что во всех вузах региона начались массовые профилактические беседы на тему противодействия терроризму. Слухмейкеры утверждают, что всем студентам рассказывают о необходимости сообщать правоохранительным органам о подозрительной деятельности знакомых, которые проявляют интерес к радикальным исламским течениям. По версии слухачей, такая активность вузов связана с громким прецедентом в ХМАО, когда под уголовное преследование попал парень, не сообщивший правоохранителям, что его знакомый готовится примкнуть к ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация)

Фото: Pixabay

Югорский мэр оказался асом в компьютерной игре

Как шепчутся югорские геймеры, главу Нефтеюганска Сергея Дегтяреву опознали в компьютерной игре World of Tanks. По версии слухачей, мэр не только является хорошим игроком, но и имеет свой собственный клан, куда входят несколько депутатов окружной думы ХМАО, чиновников и силовиков региона.

Власти предложили выгодный контракт оппозиционному политику Сердюку

Поговаривают, лидер югорских «эсеров» и окружной депутат Михаил Сердюк в ближайшее время презентует новый социальный проект в Сургуте, который он будет реализовывать. По слухам, финансирование масштабной стройки будет исключительно за счет бюджета. «Интересно, что за это пообещал Михаил Иванович? И как долго он будет продолжать взятый недавно курс на полную лояльность к власти?» — иронизируют слухмейкеры.

В Сургуте опять пустует Фонд Победы

В кулуарах обсуждают предстоящий День Победы. Говорят, власти Сургута столкнулись с неприятной проблемой — местные предприниматели якобы неохотно пополняют счет Фонда Победы, из которого финансируется поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. «Такое происходит каждый год, но в этот раз копилка особенно пустая. Даже строители почему-то отказываются пополнять фонд», — разочарованы сплетники.

Слухи ЯНАО

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Оленеводы грызутся за кресло легендарного депутата

Говорят, что после ухода с поста ямальского депутата Сергея Харючи началась настоящая грызня среди представителей малочисленных народов в Тазовском районе. Именно эту территорию представлял Харючи в Заксобрании Ямала. Довыборы на вакантный депутатский мандат еще не назначили, но из желающих уже выстраивается очередь. Слухачи говорят, что активистов среди местных рыбаков и оленеводов достаточно, но достойно заменить легендарного Харючи у них вряд ли получится.

Своих кандидатов уже подыскивают как оппозиционеры, так и представители «партии власти». Наблюдатели уже предрекают, что выборы в районе станут самыми жаркими и напряженными. Хотя итог, скорее всего, будет предсказуем. Все зависит от того, какая партия сможет найти среди толпы оленеводов лидера.

Нефтегазового лоббиста в Заксобрании могут заменить на идеолога

Депутаты Заксобрания Ямала твердо решили, что заберут мандат у Павла Крюкова, который сидит в СИЗО по подозрению в коммерческом подкупе. Это вопрос времени. Теперь главная проблема — кому отдать этот пост. И хотя это место традиционно зарезервировано за «нефтяным» генералом юга Ямала, последние слухи принесли новые варианты развития сценария.

В Салехарде обсуждают, что таким человеком может стать один из видных на Ямале «единороссов». Говорят, Алексей Ардышев, ныне занимающий должность зама главы Ноябрьска по информполитике, готовится к переезду обратно в столицу округа. Но в правительство региона он не вернется, займется партийной работой. К слову, он уже пытался стать секретарем исполкома «ЕР» в Ноябрьске, но там пока решили ничего не менять и должность сохранили за Павлом Крюковым, хотя бы до вынесения судебного решения.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Либерал-демократы сделали выводы из президентской кампании…

На Ямале готовятся к массовой ротации руководства в рядах ЛДПР. Слухачи говорят, что провал партии на выборах в регионе не остался незамеченным высшим руководством, даже на фоне общероссийских показателей. Ранее уже стало известно, что досрочно прекратил полномочия лидер партийцев Александр Голубенко. Его обязанности временно исполняет Денис Садовников, который, по слухам, уже на следующей неделе будет утвержден Высшим советом ЛДПР на должность регионального координатора партии.

Слухачи добавляют, что сразу после этого начнутся ротации на муниципальных уровнях. Предварительно, примерно половина координаторов в муниципалитетах должны покинуть свои посты. В основном это будут представители в ямальских городах. Сельские территории пока трогать не будут. Хотя не исключено, что перестановки пройдут и там.

Смена должна пройти спокойно и единодушно везде, кроме Ноябрьска. Говорят, что известный партиец и бизнесмен Вадим Маслов решил побороться за пост. Маслов отошел от партийных дел после внутреннего скандала около двух лет назад. С тех пор он даже сам избирался в депутаты гордумы. Теперь он пытается пролоббировать своего человека на пост городского координатора ЛДПР.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

…, а у коммунистов назревает внутрипартийный конфликт

В рядах ямальской КПРФ, на первый взгляд, все спокойно и итоги выборов на них не отразились. Однако слухачи шепчутся, что на самом деле это растерянность и ожидание, когда же «прилетит сверху». В мае в местных отделениях КПРФ на Ямале пройдут отчетно-выборные собрания, которые могут стать судьбоносными.

Партийцы рассказывают, что внутри назревает конфликт. Многие перестали доверять своим руководителям. Считают, что кампанию отработали слабо или вовсе «слили». Но пока никто из руководителей самостоятельно покидать свои партийные посты не хочет. Все ждут конкретных рекомендаций от лидера коммунистов Ямала Елены Кукушкиной.

Влаcти Ноябрьска решили сохранить муниципальное телевидение нетронутым

Администрация Ноябрьска передумала разделять свой медиахолдинг. Его хотели разделить на два юрлица, в одном из которых осталось бы ТВ и радио, а в другое ушли пресса, интернет-газета и детское телевидение «Кругозор». Выяснилось, что причина крылась в разногласиях между редакторами. Как говорят, в администрации приняли определенные кадровые решения, которые пока официально не озвучивают. Но при этом в муниципалитете надеются, что вопрос снимется и причин для разделения больше не будет. Сохранению холдинга якобы поспособствовала и затеянная новым директором оптимизация затрат на второстепенный персонал при увеличении эфирного времени собственного вещания на своем канале МИГ-ТВ.

Слухи Пермского края

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Решетников готовится к «схватке» с депутатами…

По слухам, известие о том, что губернатор Пермского края Максим Решетников в мае намерен прийти с докладом в Законодательное собрание, заинтересовало депутатов. Многие из них якобы намерены выступить с острыми вопросами. Все-таки к появлению главы региона в парламенте будет приковано внимание прессы и общественности.

Шептуны рассуждают, что на выступлении губернатора можно будет понять, есть ли вообще оппозиция в Заксобрании. Не секрет, что в прошлом году многие предпочитали молчать в преддверии выборов губернатора, а затем и президентских. Возможно, проявят себя промышленники и спикер Валерий Сухих. Ну и самое время как-то заявить о себе условной группе соратников депутата Госдумы Дмитрия Скриванова — эта команда отчаянно воевала с прежним губернатором Виктором Басаргиным, а теперь совсем заскучала.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Цветкова отправляют на пенсию

Судачат, переход прежнего Главного федерального инспектора (ГФИ) по Пермскому краю Игоря Цветкова на «другое место работы» приобрел неожиданный поворот. Якобы итогами работы ГФИ остался крайне недоволен полномочный представитель президента в Приволжье Михаил Бабич.

Недовольство Бабича якобы связано с тем, что Цветков не согласовывал с полпредом многие свои действия. К тому же авторитет ГФИ рос стремительно — к началу прошлого года многие представители пермской элиты предпочитали решать проблемные вопросы именно с Цветковым, а не с полпредством. При этом ГФИ отметал разного рода подарки и попытки «подружиться», поэтому оставался независимой фигурой.

Говорят даже, что Бабич в январе—феврале прошлого года не помогал, а мешал Цветкову стать губернатором, хотя шансы были весьма высоки. Практика показала, что активный и сильный ГФИ полпредству не нужен. Слухачи утверждают, что Бабич даже намерен отправить 53-летнего бывшего силовика (а фактически — военного) Цветкова на пенсию.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Абдуллину игнорируют

Слухачи доносят, что «социальный» вице-премьер правительства Пермского края Татьяна Абдуллина предчувствует скорую отставку. Она курирует министерства социального развития и здравоохранения. Но, как говорят, руководители обоих ведомств просто отказываются приходить к чиновнице и докладывать о своей работе.

Каким образом компетентный и сильный вице-премьер упустил власть — многим непонятно. Но если «игнор» продолжится, то Абдуллиной самой просто нечего будет рассказать, когда ее вызовет губернатор.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Протасевич может вернуться в Москву…

Чиновники-слухачи утверждают, что назначение на пост министра культуры Вячеслава Торчинского (он до этого был заместителем главы Перми) — это еще и удар по позициям замминистра Александра Протасевича. Последний в прошлом году вернулся в Пермь из столицы, где вполне успешно поработал в структуре федерального Минкульта.

Многие предполагали, что Протасевич вновь станет министром культуры Прикамья (эту должность он уже занимал в 2011—2012 годах). К тому же с его именем связывают многие позитивные преобразования в отрасли. Однако должность получил Торчинский — более «удобный» специалист с точки зрения исполнения поручений начальства.

Наблюдатели сомневаются, что эти два специалиста найдут общий язык — слишком они разные. Хотя может быть и сработаются. Но в случае чего Протасевич может вернуться в Москву — будет со стороны наблюдать за новой пермской «культурной революцией».

… как и Мальцев

Похоже, ничем закончится возвращение в Пермь и замминистра здравоохранения Михаила Мальцева. В прошлом году он приехал тоже из Москвы, где работал в структуре Минздрава РФ и был на хорошем счету.

Сначала все полагали, что Мальцев возглавит пермский минздрав, если министра Дмитрия Матвеева повысят до вице-премьера. Но этого не произошло. К тому же у Матвеева появился другой сильный заместитель, который сразу показал свою готовность принять власть — бывший топ-менеджер корпорации «Медлайф» Шамиль Биктаев.

И Мальцев, и Биктаев — это соратники бывшего вице-премьера, а ныне советника губернатора Анатолия Зубарева. Последний, видимо, сделал ставку на Биктаева, поэтому Мальцеву остается только вернуться в столицу.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сазонова «оставили» в столице

По слухам, администрация губернатора продолжает пробные консультации по поводу выборов в Госдуму 2021 года. Первым «списали» депутата Дмитрия Скриванова — в Прикамье многие полагают, что этого политика больше не пустят на выборы. Теперь очередь дошла и до его коллеги Дмитрия Сазонова.

Говорят, уже обсуждается, кому «Единая Россия» отдаст север Прикамья — Кудымкарский одномандатный округ. Якобы администрацию уже известили, что Сазонов намерен закрепиться в Москве и округ ему больше не нужен. Согласен ли сам депутат с такой формулировкой — неизвестно. Впрочем, и у Скриванова, и у Сазонова достаточно времени, чтобы внести ясность в эти разговоры.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Скриванову грозит исключение из партии…

На этой неделе наделало шуму известие о том, что с бывшего пермского журналиста и экс-кандидата в депутаты Заксобрания от «Справедливой России» Ивана Чазова пытаются взыскать 13 млн рублей. Как оказалось, 9,5 млн пермяк занял у депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Скриванова. Еще четыре млн — «набежавшие» проценты.

Почему главный оппонент прежнего губернатора Виктора Басаргина ударил по людям, помогавшим ему вести политическую борьбу — вопрос риторический. Многих давно не удивляют действия Скриванова.

Но, как говорят, в «Единой России» возник вопрос, почему член партии давал взаймы кандидату-эсеру. Выходит, судебное разбирательство — это подтверждение того, что депутат спонсировал конкурентов. Слухачи рассуждают, что подобное карается единороссами очень строго — вплоть до исключения из партии.

…, но его это мало интересует

Как утверждают сплетники, Дмитрий Скриванов давно понял, что губернатором Пермского края ему не стать. В Госдуме работать тяжело. А тут еще и охлаждение отношений с Великобританией, с которой депутата многое связывает.

Ходят слухи, Скриванов готов куда-нибудь уехать из России. Конечно, не обязательно речь о Лондоне.

«Фронтовик» затеял войну в ЖКХ

По слухам, в Мотовилихинском районе Перми разворачивается новый серьезный конфликт в ЖКХ. На авансцену вышла УК «ПИК» — преемник обанкротившейся УК «Новодом», некогда принадлежавшей члену пермского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Андрею Ларину.

Как говорят, инженер компании на днях расстрелял из пистолета автомобиль аварийной службы конкурента — УК «Мастер Комфорта». Момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Теперь историей занимается полиция, и виновник установлен.

Слухачи утверждают, что эту борьбу ведут все те же лица — якобы среди учредителей «ПИКа» одноклассник Ларина, который является собственником компании лишь номинально.

Кошелев готовится к отъезду

Слухмейкеры утверждают, что начальник регионального главка МВД Виктор Кошелев к концу апреля уйдет в отставку и покинет Пермь. Но все «расторговки» по поводу его должности напрасны.

Шептуны утверждают, что на место Кошелева руководство МВД направит проверенного «варяга». А в течение полугода новый начальник подтянет в Пермь свою команду. Какие конкретно задачи будет решать главк после обновления — пока никто не знает.

Мардер отправляется в США

Слухачи утверждают, что бывший управляющий холдингом «Актив-Медиа» (контролировал его Дмитрий Скриванов), выходец из «Лайфа» Тимур Мардер намерен эмигрировать в США. Якобы у медиаменеджера уже все готово — осталось только сесть в самолет.

Злые языки напоминают, что в Перми расследуют уголовное дело в отношении Мардера по факту невыплаты зарплаты сотрудникам. И тут же вспоминается история другого медиаменеджера — Кирилла Маркевича, ближайшего соратника Виктора Басаргина. Маркевич ведь в 2016 году бежал как раз в США от силовиков. А потом еще и ходили слухи, что «серый кардинал» пермской политики заключил в штатах однополый брак. Чем займется в США Мардер — слухачи не уточняют.

Слухи Курганской области

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кокорин не выписал премии за выборы

Слухачи рассказывают, что из администрации президента главу Зауралья Алексея Кокорина несколько раз запрашивали, кого можно наградить за успешно проведенные выборы. «У нас таких нет!», — цитируют сплетники ответ губернатора. «Оно и понятно, нечем особо гордиться, но лишняя копеечка подчиненным была бы не лишней», — обижаются в тусовке.

На Руденко готовится атака СМИ

Сразу несколько изданий, по данным слухмейкеров, собирают компромат на главу Кургана Сергея Руденко. Они не исключают, что уже в ближайшее время на градоначальника начнется массированная атака. Есть ли у этой тенденции заказчик или просто совпало и «наболело», слухачи утверждать не берутся.

Выборы в Петухово держали всех в напряжении

Интрига выборов в Петуховском районе, по слухам, держалась до последнего дня. Слухачи рассказывают, что еще накануне голосования в район приезжал куратор — вице-губернатор по экономике Сергей Чебыкин. При этом четко позицию губернатора относительно кандидатур он не обозначил, сохраняя тем самым надежду для соперника депутата областной думы Игоря Арзина Андрея Панфилова. О поддержке единоросса он заявил лишь в день голосования.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Муратов монополизирует студентов

Слухмейкеры уверены, что промышленник Сергей Муратов готов прочно наложить руку на курганский госуниверситет. «Раньше КГУ готовило кадры для КМЗ, теперь его развернут в сторону муратовских заводов», — рассказывают сплетники. Якобы промышленник пообещал курганским студентам не только трудоустройство в Кургане, но и работу на своих оборонных предприятиях в Новосибирске.

Скандального профессора обвинили в новых интригах

Вокруг личности профессора КГУ и депутата областной думы Бориса Шалютина не утихают пересуды: на этот раз его заподозрили в том, что он намеренно выводит на эмоции своих коллег из Института развития образования и социальных технологий. На «некорректные замечания» со стороны профессора последние даже пожаловались ректору Борису Кугану. А у того, в свою очередь, на фоне переживаний уже якобы начались проблемы со здоровьем. «Никто не рад Шалютину и не знают, что делать с ним, ведь его сверху навязали, чтобы из КГУ сплавить», — судачат злые языки.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Докин судится с «ДАСКО»

Бывшего чиновника областного правительства Дмирия Докина (был заместителем директора департамента по экономике) слухачи случайно встретили в Арбитражном суде. Оказалось, что он судится с предприятием «ДАСКО», которое ранее возглавлял. «Это старая схема вывода денег. Объявляешь банкротство, а долги по зарплате выплачивают в первую очередь», — строят свои предположения слухмейкеры о таком неожиданном повороте.

В Кургане разгорится фруктовая война

Сплетники предупреждают, что новый порядок распределения мест для летней торговли фруктами может обернуться настоящей войной. «Сейчас поговаривают о том, что все точки объединят в лоты, это значит, выиграть имеют шансы лишь два игрока — компания „Лето“ и азербайджанская диаспора. Все мелкие предприниматели лишатся возможности торговать и начнут возмущаться», — предрекают слухачи.

«Кировский» ждут проблемы

По итогам проверки МЧС торговых центров в Кургане, по данным слухмейкеров, самым опасным оказался ТЦ «Кировский». У его владельцев могут возникнуть серьезные проблемы вплоть до полного закрытия. «Может, пора уже, как в других городах, поджечь, чтобы полностью не перестраивать», — мрачно шутят сплетники.

Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер.