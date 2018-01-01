Пранкеры разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

18:20 01 января 2018 1

Пранкеры Вован и Лексус разыграли уже множество людей: Элтона Джона, Александра Лукашенко, Михаила Саакашвили, Виталия Кличко, Наталью Поклонскую Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли в новогоднюю ночь президента Украины Петра Порошенко. Один из пранкеров представился генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Украинский президент радостно ответил на звонок и начал поздравлять с Рождеством и Новым годом якобы Столтенберга, пожелал всего хорошего и поблагодарил за звонок. В ответ пранкер от имени генсека НАТО выразил надежду, что Порошенко не будет пить слишком много водки и горилки, пишет RT. После этого Порошенко бросил трубку.

Запись беседы опубликована на странице пранкера Вована в социальной сети «ВКонтакте». Напомним, что ранее Вован и Лексус заставили спикера Верховной Рады Андрея Парубия 40 минут разговаривать с роботом.