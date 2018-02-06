12:29 06 февраля 2018 2

Челябинские кондукторы за два месяца выгнали трех детей на мороз Фото: Илья Московец © URA.RU

Трех челябинских школьников из-за отсутствия денег высадили кондукторы общественного транспорта на мороз. По этому поводу депутаты устроят разбирательство на площадке гордумы, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Инициатором разбирательства выступил местный парламентарий и директор ООО «Общественный городской транспорт» (автобусные перевозки) Дмитрий Холод. Он раскритиковал коллегу по гордуме, директора ООО «ЧелябГЭТ» (электротранспорт) Александра Павлюченко за высадку четвероклассника из трамвая на мороз 31 января. Тогда ученик забыл транспортную карту дома. Когда школьника высадили из трамвая, ему пришлось звонить родителям, чтобы те забрали его домой.

«Это произошло на фоне настоятельной просьбы руководства городского управления транспорта не высаживать детей, пенсионеров и беременных женщин в холодную погоду, если у них не хватает денег на проезд. В тот день термометры показывали -17 градусов, но из-за сильной влажности ощущалось, как -25 градусов. Ситуация требует разбирательства. Думаю, в ближайшее время мы проведем заседание по этому вопросу, привлечем к обсуждению общественность», — сказал Дмитрий Холод. Депутат признался, что и с его подчиненными произошли два таких случая за последние два месяца.

В пресс-службе «ЧелябГЭТ» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что «никакого конфликта нет». «Павлюченко говорил то же самое — надо разобраться в ситуации. Это будет рабочее обсуждение», — добавили в компании.

Дмитрий Холод и Александр Павлюченко считаются людьми первого вице-спикера гордумы Челябинска Сергея Овчинникова. Первый возглавляет муниципальную фирму, ставшую правопреемником обанкротившегося МУП «Челябинскавтотранс». Второй возглавил правопреемника МУП «ЧелябГЭТ», также оказавшегося в финансовой яме.

Инциденты с высаженными из общественного транспорта детьми происходят регулярно и в других регионах. В последний раз на это жаловались в Перми. В ХМАО кондуктор высадил инвалида-колясочницу, которая после попала в больницу. А в Кургане пассажиров, у которых не оказалось при себе мелочи, выгнали на мороз из-за 100-рублевых купюр. В Минтрансе предполагают, что ситуация изменится, когда будут утверждены новые правила, запрещающие выгонять безбилетников из общественного транспорта.