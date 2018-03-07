18:24 07 марта 2018 5

Инвалида на коляске пришлось везти среди машин Фото предоставленно читателями

Житель Салехарда прислал «URA.RU» жуткое фото. На снимке женщина везет инвалида на коляске прямо по проезжей части посреди ямальской столицы. Рядом с ними идет ребенок. Фото было сделано в самом центре города на улице Чубынина, практически под окнами администрации Салехарда. Автор не пояснил, при каких обстоятельствах был сделан снимок. Скорее всего, герои фото вынуждены были выйти на дорогу, поскольку тротуары оказались завалены снегом.

Отметим, что жители Салехарда в соцсетях в среду, 7 марта, активно жалуются на то, что в городе невозможно пройти даже пешком. После снегопада, который длился почти сутки, город покрылся толстым слоем снега. В сугробах застревают не только десятки автомобилей, но и техника, которая должна этот снег чистить.

В пресс-службе администрации города сообщают, что вся спецтехника переведена на усиленный режим работы. Расчистка ведется в круглосуточном режиме. Однако местами высота переметов достигла 60-70 сантиметров, что значительно осложняет работу.

По сообщениям синоптиков, погода в регионе продолжит ухудшаться. В ночь на 8 марта на Ямале ждут Балканский циклон, который уже прошелся почти по всей западной части России и засыпал снегом весь Южный и Средний Урал. На всей территории Ямала ожидаются усиление ветра до 16-21 м/с и сильный снегопад. 8 марта ветер ослабнет до 12-17 м/с, начнется понижение температуры.