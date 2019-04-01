Выяснились подробности визита Медведева в Пермь

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 19:44
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Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, медведев дмитрий
Премьера в Перми ждет насыщенная рабочая программаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Стали известны подробности визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Пермь. В частности, 2 апреля Медведев встретится с представителями бизнеса в регионе.

«Медведев 2 апреля в Перми обсудит с предпринимателями возможности донастройки нацпроекта МСП», — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра экономического развития Максима Орешкина. Речь идет о государственной программе по поддержке малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.

«В Перми продолжится обсуждение этого национального проекта, будет встреча с представителями бизнеса», — пояснил Орешкин. Он добавил, что в рамках встречи членов правительства с пермскими предпринимателями будут обсуждаться вопросы эффективности мер, которые власти ввели с целью поддержки бизнеса.

Ранее источник «URA.RU» рассказал, что Медведеву в Перми покажут бизнес-парк «Морион», который осенью 2017 года посещал президент России Владимир Путин. Другой собеседник агентства добавил, что премьеру продемонстрируют возможности пермского Промобота. Также Медведев встретится с главой региона Максимом Решетниковым.

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