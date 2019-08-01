Алена Водонаева не рада возвращению в Россию из Америки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уроженка Тюмени, телеведущая Алена Водонаева, отдыхая в Лос-Анджелесе, расстроилась из-за возвращения родину. По ее словам, в России живут злые люди, а водители на дорогах ведут себя некультурно.

«Скоро придётся улетать из цивилизованной страны. В ближайшее время ждёт российская действительность», — написала звезда на своей странице в Instagram. «Бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься, и злые лица, встречающиеся уже в аэропорту», — дополнила она свой пост, сопроводив его фотографией из Калифорнии.

По пути в Лос-Анджелес, где Водонаева проводит отпуск с сыном, телеведущей пришлось пережить неприятности. Несмотря на оплаченное в аэропорту повышение класса перелета с «эконома» на «комфорт», больше десяти часов ей пришлось лететь в эконом-классе. О недопонимании с сотрудниками авиакомпании «Аэрофлот» она рассказала также на своей странице в соцсети. Водонаева отметила, что деньги за комфорт-класс ей не вернули до момента возвращения в Россию.

Во время своего отдыха в Америке звезда часто публиковала в Instagram яркие и откровенные снимки. Ее поклонники такого не оценили и стали ставить меньше лайков под постами, осудив, в том числе, за излишества в еде, передает «Дни.ру».