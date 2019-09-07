Следователи по делу Boeing, сбитого над Донбассом, «подставили» девушку из Перми

Пермячка впервые услышала про переписку с военным от журналистов Фото: pixabay

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Жительница Перми Ксения Илларионова оказалась фигурантом дела о малайзийском боинге МН-17, который потерпел крушение в небе над Донецкой народной республикой в 2014 году. О своем участии в деле пермячка не подозревала, пока с ней не связались журналисты «Комсомольской правды». Как выяснилось, фотография девушки была использовано для фейковой переписки с российским военным, который сообщал о присутствии российской ракетной установки «Бук» в Донбассе.

«Это точно не мое, я такое не писала! Это не моя переписка», — цитирует Илларионову Nation News.

Переписку опубликовала Международная следственная группа, расследующая дело о сбитом малайзийском боинге. Как уверяет девушка, на снимке, который видно на скриншоте переписки, изображена она, но такого аккаунта во социальной сети «ВКонтакте», который использован для переписки, у нее никогда не было. Как выяснилось, в социальной сети насчитывается минимум 30 страниц со снимком Илларионовой на аватаре. Среди них есть и аккаунт «Анастасия Дорохова», фигурировавший в переписке с военным.

После крушения Boeing 777 над Донбассом Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Те, в свою очередь, заявили, что не обладают техническими средствами, с помощью которых можно было бы сбить боинг. При этом международная группа следователей опубликовала переписку в соцсети «ВКонтакте», в которой российский военный Максим Г. рассказывает некой Анастасии Дороховой (в ее аккаунте и была использована фотография Илларионовой) о передвижениях российских войск. В беседе солдат намекнул, что один из российских батальонов направился на Украину, куда отвезли и ракетную установку «Бук», напоминает телеканал 360. При этом власти Малайзии, чей самолет потерпел крушение, не доверяют международным следователям, обвиняющим в инциденте Россию, пишет RT.