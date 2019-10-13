Опрос по храму Святой Екатерины признали состоявшимся

Голосование за место для строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге признано состоявшимся. По данным горизбиркома, на 14.00 явка на участки составила 51 158 человек (4,71% имеющих право голоса). Ранее руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров сообщал, что опрос по строительству храма будет признан состоявшимся, когда проголосуют 10857 человек, то есть 1% от обладающих правом голоса.
Опрос по выбору будущей стройплощадки храма проводится 13 октября в 08.00 на 51 участке. В качестве первой площадки выступает территория приоборостроительного завода на улице Горького, второй — на пустыре за Макаровским мостом, в границах улицы Энергостроителей—набережной Рабочей Молодежи—улицы Челюскинцев. «URA.RU» ведет прямую трансляцию с участков.
Уже проголосовали полпреду президента в Урфо Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин.
Участки для голосования будут работать до 20:00. Первые результаты опроса будут озвучены 14 октября, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.