На Россию идут метели и ураганный ветер

Метели ожидаются в десятках регионах страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В предновогодние дни в десятках регионов России ожидаются метели и ураганный ветер. Экстренные предупреждения действуют в Москве, на северо-западе и в центральной части страны, а также на Дальнем Востоке.

Как сообщает «Пятый канал», в Хабаровском крае из-за плохой видимости перекрыты несколько трасс, на опасных участках круглосуточно дежурят спасатели. Такая же погода ожидается в Ленинградской области, из-за чего в некоторых районах начались проблемы с электричеством. Циклоны нагрянут и в южную часть страны — из-за сильного ветра в горах Краснодарского края объявлена угроза схода лавин.

На Урале особенно суровые погодные условия пока не ожидаются. В ближайшие дни в Свердловской области потеплеет с минус 23 градусов до минус трех градусов в первый день нового года. Та же ситуация ожидается в Пермском крае, Курганской, Тюменской и Челябинской областях. Однако морозы сохранятся в Югре и на Ямале — там синоптики прогнозируют до минус 20 градусов днем.

Ранее синоптики предупредили жителей столицы о неустойчивом характере погоды в предновогодние дни, напоминает «Национальная служба новостей».