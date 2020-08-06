Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в состав госкорпорации «Ростех») закупил на 7,4 млрд рублей аппараты ИВЛ у дочерней структуры — Уральского приборостроительного завода (УПЗ, Екатеринбург). Об этом сообщается в документации тендера. Предприятие стало единственным поставщиком медтехники, аналоги которой ранее горели в больницах Москвы и Петербурга.
«Закупка аппаратов ИВЛ „Авента-М“ осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций», — говорится в сообщении. В результате КРЭТ получил 6 711 аппаратов искусственной вентиляции легких.
В пресс-службе КРЭТа корреспонденту URA.RU уточнили, что аппараты ИВЛ «Авента-М» производит УПЗ, входящий в состав АО «КРЭТ». «Распоряжением правительства РФ „КРЭТ“ определен как единственный исполнитель закупок аппаратов ИВЛ, осуществляемых Минпромторгом РФ. Под контролем ведомства концерн осуществляет поставки аппаратов во все регионы», — сообщили там. Аппараты ИВЛ также отгрузили в Кыргызскую республику и Сербию. Всего в этом году зарубежным заказчикам поставили свыше тысячи аппаратов, добавили представители концерна.
Ранее Росздравнадзор приостановил использование в России аппаратов ИВЛ «Авента-М» после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, которые поставлялись в рамках госконтракта. В итоге многие больницы отказались от использования таких аппаратов. Аналогичное решение приняли и в США.
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