Екатерина Кейльман своим решением выгнала арендаторов из ЦПКиО, невзирая на наличие договора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Апелляционный суд в Перми подтвердил незаконность одностороннего расторжения агентских договоров на организацию аттракционов между екатеринбургским ЦПКиО имени В.В. Маяковского и ООО «Вик-Атр». Об этом URA.RU сообщил директор предприятия Владимир Коробейников. По его словам, сумма ущерба исчисляется миллионами рублей.

«Состоялась апелляция по нашему делу, суд оставил решение неизменным, следовательно парк проиграл суд», — прокомментировал предприниматель. По его словам, если ЦПКиО будет уклоняться от исполнения своих обязательств, он подаст ответный иск в отношении его директора Екатерины Кейльман.

Екатерина Кейльман предложила корреспонденту URA.RU обратиться к своему пресс-секретарю. «Договор с этим предпринимателем закончился 30 сентября. Обязательства продлять договор у нас нет. Если предприниматель обратится в суд с таким требованием и докажет сумму упущенной выгоды, например по аналогии с этим же периодом прошлого года (с момента открытия аттракционов в парке) — будем решать ситуацию», — прокомментировала пресс-секретарь Евгения Поль.

Как писало URA.RU, что 31 декабря 2019 года новый директор парка Екатерина Кейльман объявила о том, что батуты, тиры и подобные развлечения должны быть удалены с территории парка несмотря на то, что срок действия договоров истекает в сентябре 2020 года. Формальным поводом стало уклонение от инструктажа у специалиста по охране труда. Владелец 12 аттракционов отмечает, что у него оформлены все необходимые приказы и журналы инструктажей по технике безопасности. Данный факт подтвержден судом. ЦПКиО подал апелляцию, но суд подтвердил законность решения нижестоящей инстанции.