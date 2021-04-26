Суд назвал причину конфликта H&M с крупнейшим ТЦ Екатеринбурга

Сейчас в производстве свердловского арбитража находится еще два иска от бренда к управляющей компании крупнейшего ТЦ Екатеринбурга Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Торговая компания H&M (ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц») отказалась от иска к управляющей компании торгового центра «Гринвич» (ООО «Управляющая компания Итс-групп»). Поводом для конфликта стала проблема с электричеством из-за предохранителей, за которыми не уследили сотрудники магазина. Об этом сообщается в картотеке суда.

«Принять отказ ООО „Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц“ от иска. Прекратить производство по делу. Взыскать с ООО „Управляющая компания Итс-групп“ в пользу ООО „Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц“ 6 000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины», — говорится в определении суда.

Исковое заявление от торговой сети было подано в декабре 2020 года. Компания требовала устранить препятствия в пользовании арендованным помещением. Там пропало электроснабжение из-за того, что в магазине вышли из строя предохранительные разъединители. По итогам заседаний суд сообщил, что магазин Н&М сам отвечает за данную территорию.

Получить оперативные комментарии от сторон на момент публикации не удалось. Компаниям были отправлены запросы. Ответы получены не были.

Сейчас в производстве свердловского арбитража находится еще два иска от бренда к управляющей компании крупнейшего ТЦ Екатеринбурга. Один иск был оставлен без рассмотрения, по второму следующее заседание состоится 7 мая.

Шведская компания H&M является крупнейшей в Европе розничной сетью по торговле одеждой. Ее штаб-квартира находятся в Стокгольме и Нью-Йорке. H&M и его дочерние компании действуют в 71 стране мира.