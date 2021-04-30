Бывшая замгубернатора выдвинулась в тюменскую облдуму. Инсайд URA.RU подтвердился

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Чиновники. Отраслевое совещание по здравоохранению. Мэрия. Тюмень , шевчик наталья
Наталья Шевчик призвана усилить позиции тюменского правительства в облдуме Фото:

Бывший первый замгубернатора Тюменской области Наталья Шевчик, как ранее прогнозировало URA.RU, заявила о претензиях на мандат депутата Тюменской областной думы. Экс-чиновница подала документы на участие в праймериз «Единой России», от которой будет выдвигаться в заксобрание. Об этом агентству сообщили в оргкомитете праймериз.

«Шевчик Наталья Александровна подала документы на участие в предварительном голосовании с последующим выдвижением в Тюменскую областную думу», — говорится в сообщении оргкомитета, который возглавляет глава реготделения ЕР Андрей Артюхов. Бывшая замгубернатора будет избираться по списку.

Ранее URA.RU писало, что привлечение Шевчик к избирательной кампании было спровоцировано властями ЯНАО, которые выдвинули в тюменскую облдуму ямальского вице-губернатора Ирину Соколову. Шевчик должна усилить тюменские позиции в облдуме, где заседают представители всех регионов «матрешки» и не допустить доминирования ямальцев. По информации источников агентства в правительствах Тюменской области ЯМАЛ экс-чиновница получит пост первого вице-спикера регионального парламента.

Праймериз ЕР пройдут в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Выборы в Тюменскую областную думу намечены на 19 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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