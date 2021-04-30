Бывший первый замгубернатора Тюменской области Наталья Шевчик, как ранее прогнозировало URA.RU, заявила о претензиях на мандат депутата Тюменской областной думы. Экс-чиновница подала документы на участие в праймериз «Единой России», от которой будет выдвигаться в заксобрание. Об этом агентству сообщили в оргкомитете праймериз.
«Шевчик Наталья Александровна подала документы на участие в предварительном голосовании с последующим выдвижением в Тюменскую областную думу», — говорится в сообщении оргкомитета, который возглавляет глава реготделения ЕР Андрей Артюхов. Бывшая замгубернатора будет избираться по списку.
Ранее URA.RU писало, что привлечение Шевчик к избирательной кампании было спровоцировано властями ЯНАО, которые выдвинули в тюменскую облдуму ямальского вице-губернатора Ирину Соколову. Шевчик должна усилить тюменские позиции в облдуме, где заседают представители всех регионов «матрешки» и не допустить доминирования ямальцев. По информации источников агентства в правительствах Тюменской области ЯМАЛ экс-чиновница получит пост первого вице-спикера регионального парламента.
Праймериз ЕР пройдут в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Выборы в Тюменскую областную думу намечены на 19 сентября.
Подписывайтесь на URA.RU в