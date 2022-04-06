Полпред Якушев попал под санкции США

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев включен в санкционный список США. Информация об этом опубликована на официальном сайте Соединенных Штатов.
«Якушев Владимир Владимирович, дата рождения 14.06.1968», — указано в документе, обновленном 6 апреля. Отмечено, что санкции носят индивидуальный характер.
Ранее URA.RU писало, что Якушев был внесен в санкционные списки Великобритании и Канады. Ограничения подразумевали запрет на въезд в эти страны и заморозку активов (при их наличии).
Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В США осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции, которые, в частности, коснулись банковского сектора. Путин заявил, что цель санкций Запада — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».
Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев включен в санкционный список США. Информация об этом опубликована на официальном сайте Соединенных Штатов. «Якушев Владимир Владимирович, дата рождения 14.06.1968», — указано в документе, обновленном 6 апреля. Отмечено, что санкции носят индивидуальный характер. Ранее URA.RU писало, что Якушев был внесен в санкционные списки Великобритании и Канады. Ограничения подразумевали запрет на въезд в эти страны и заморозку активов (при их наличии). Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В США осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции, которые, в частности, коснулись банковского сектора. Путин заявил, что цель санкций Запада — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».