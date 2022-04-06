Полпред Якушев попал под санкции США

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Брифинг Владимира Якушева по результатам голосования на Выборах-2021 в УрФО. Екатеринбург , якушев владимир
Ранее санкции против Владимира Якушева ввели Канада и Великобритания Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев включен в санкционный список США. Информация об этом опубликована на официальном сайте Соединенных Штатов.

«Якушев Владимир Владимирович, дата рождения 14.06.1968», — указано в документе, обновленном 6 апреля. Отмечено, что санкции носят индивидуальный характер.

Ранее URA.RU писало, что Якушев был внесен в санкционные списки Великобритании и Канады. Ограничения подразумевали запрет на въезд в эти страны и заморозку активов (при их наличии).

Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В США осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции, которые, в частности, коснулись банковского сектора. Путин заявил, что цель санкций Запада — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».

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Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев включен в санкционный список США. Информация об этом опубликована на официальном сайте Соединенных Штатов. «Якушев Владимир Владимирович, дата рождения 14.06.1968», — указано в документе, обновленном 6 апреля. Отмечено, что санкции носят индивидуальный характер. Ранее URA.RU писало, что Якушев был внесен в санкционные списки Великобритании и Канады. Ограничения подразумевали запрет на въезд в эти страны и заморозку активов (при их наличии). Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В США осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции, которые, в частности, коснулись банковского сектора. Путин заявил, что цель санкций Запада — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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