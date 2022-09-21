На курганской трассе до Тюмени продлили запреты для транспорта

21 сентября 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Ограничения связаны с ремонтом дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на участках трассы «Иртыш» до Тюмени до 1 ноября продлили ограничения в виде снижения скорости и реверсивного движения. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». Позже информация об ограничениях изменилась. В пресс-службе организации URA.RU сообщили, что на этих участках уже не планируют продлевать ограничения. «В связи с проведением ремонтных работ по устройству защитных слоев на автомобильной дороге Р-254 „Иртыш“ на участках продлены временные ограничения движения транспортных средств в виде снижения скорости и организации реверсивного движения с 21 сентября по 1 ноября 2022 года. Схемы утверждены ФКУ Упрдор „Южный Урал“ на период выполнения ремонтных работ», — рассказали в пресс-службе учреждения. Запреты продлили на участках: 65 км — 95 км в Курганской области (рядом с г. Щучье);

00 км — 10 км в Курганской области, подъезд к Тюмени (выезд из Кургана);

76 км — 81 км в Курганской области, подъезд к Тюмени. В июле начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев назвал подъезд к Тюмени самой проблемной дорогой в Курганской области, которой занимается его организация. Он это связал с непростым грунтом и заболоченностью территории.

В Курганской области на участках трассы «Иртыш» до Тюмени до 1 ноября продлили ограничения в виде снижения скорости и реверсивного движения. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». Позже информация об ограничениях изменилась. В пресс-службе организации URA.RU сообщили, что на этих участках уже не планируют продлевать ограничения. «В связи с проведением ремонтных работ по устройству защитных слоев на автомобильной дороге Р-254 „Иртыш“ на участках продлены временные ограничения движения транспортных средств в виде снижения скорости и организации реверсивного движения с 21 сентября по 1 ноября 2022 года. Схемы утверждены ФКУ Упрдор „Южный Урал“ на период выполнения ремонтных работ», — рассказали в пресс-службе учреждения. Запреты продлили на участках: В июле начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев назвал подъезд к Тюмени самой проблемной дорогой в Курганской области, которой занимается его организация. Он это связал с непростым грунтом и заболоченностью территории.