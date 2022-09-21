На курганской трассе до Тюмени продлили запреты для транспорта

В Курганской области на участках трассы «Иртыш» до Тюмени до 1 ноября продлили ограничения в виде снижения скорости и реверсивного движения. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». Позже информация об ограничениях изменилась. В пресс-службе организации URA.RU сообщили, что на этих участках уже не планируют продлевать ограничения.
«В связи с проведением ремонтных работ по устройству защитных слоев на автомобильной дороге Р-254 „Иртыш“ на участках продлены временные ограничения движения транспортных средств в виде снижения скорости и организации реверсивного движения с 21 сентября по 1 ноября 2022 года. Схемы утверждены ФКУ Упрдор „Южный Урал“ на период выполнения ремонтных работ», — рассказали в пресс-службе учреждения.
Запреты продлили на участках:
- 65 км — 95 км в Курганской области (рядом с г. Щучье);
- 00 км — 10 км в Курганской области, подъезд к Тюмени (выезд из Кургана);
- 76 км — 81 км в Курганской области, подъезд к Тюмени.
В июле начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев назвал подъезд к Тюмени самой проблемной дорогой в Курганской области, которой занимается его организация. Он это связал с непростым грунтом и заболоченностью территории.
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