ЧВК «Вагнер» больше не будет брать пленных: главное к вечеру 23 апреля

23 апреля 2023 в 21:35 Размер текста - 17 +

Украинские солдаты будут уничтожаться на месте силами ЧВК «Вагнер» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы больше не будут брать украинских солдат в плен. Российские войска уничтожают элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). URA.RU приводит главные новости к вечеру 23 апреля. Бойцы из ЧВК «Вагнер» будут уничтожать украинских солдат вместо того, чтобы брать их в плен. Пригожин принял такое решение после того, как украинское командование решило застрелить раненого солдата из ЧВК.

ВС РФ уничтожили элитные киевские войска, которые должны были принимать участие в предстоящем контрнаступлении. По словам бывшего советника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, ВСУ ничего не могут противопоставить российским солдатам.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы больше не будут брать украинских солдат в плен. Российские войска уничтожают элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). URA.RU приводит главные новости к вечеру 23 апреля.