В Челябинске пройдет кинофестиваль, приуроченный к юбилею области

Киноконцерн имени С. А. Герасимова начал прием заявок на кинофестиваль «Урал, я люблю тебя», который приурочен к 90-летию Челябинской области. В конкурсе могут поучаствовать профессионалы и любители, единственное условие — работа должна быть посвящена популяризации Урала.
«На конкурс принимаются работы, снятые на территории Урала. География участников — Челябинская, Курганская, Свердловская, Пермская, Тюменская, Оренбургская области, республика Башкортостан, ХМАО и ЯНАО. Допускается участие авторов из других регионов РФ и из-за рубежа, если работа популяризирует Урал», — сообщили URA.RU в оргкомитете конкурса.
Свои работы на фестиваль могут заявить профессиональные кино- и телестудии, анимационные мастерские, рекламные агентства, видеопродакшены и индивидуальные авторы любого уровня подготовки. Победителей наградят в 10 номинациях. Работы принимаются до 30 сентября. Конкурсный показ состоится 20 октября.
Кинофестиваль «Урал, я люблю тебя» учрежден в 2014 году. Ежегодно в нем принимают участие сотни работ, посвященных Уралу.
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