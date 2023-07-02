В Челябинске пройдет кинофестиваль, приуроченный к юбилею области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кинофестиваль Одна шестая в ККТ Космос. Екатеринбург, кинотеатр, ккт космос, кинозал
Кинофестиваль призван популяризовать Урал Фото:

Киноконцерн имени С. А. Герасимова начал прием заявок на кинофестиваль «Урал, я люблю тебя», который приурочен к 90-летию Челябинской области. В конкурсе могут поучаствовать профессионалы и любители, единственное условие — работа должна быть посвящена популяризации Урала.

«На конкурс принимаются работы, снятые на территории Урала. География участников — Челябинская, Курганская, Свердловская, Пермская, Тюменская, Оренбургская области, республика Башкортостан, ХМАО и ЯНАО. Допускается участие авторов из других регионов РФ и из-за рубежа, если работа популяризирует Урал», — сообщили URA.RU в оргкомитете конкурса.

Свои работы на фестиваль могут заявить профессиональные кино- и телестудии, анимационные мастерские, рекламные агентства, видеопродакшены и индивидуальные авторы любого уровня подготовки. Победителей наградят в 10 номинациях. Работы принимаются до 30 сентября. Конкурсный показ состоится 20 октября.

Кинофестиваль «Урал, я люблю тебя» учрежден в 2014 году. Ежегодно в нем принимают участие сотни работ, посвященных Уралу.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киноконцерн имени С. А. Герасимова начал прием заявок на кинофестиваль «Урал, я люблю тебя», который приурочен к 90-летию Челябинской области. В конкурсе могут поучаствовать профессионалы и любители, единственное условие — работа должна быть посвящена популяризации Урала. «На конкурс принимаются работы, снятые на территории Урала. География участников — Челябинская, Курганская, Свердловская, Пермская, Тюменская, Оренбургская области, республика Башкортостан, ХМАО и ЯНАО. Допускается участие авторов из других регионов РФ и из-за рубежа, если работа популяризирует Урал», — сообщили URA.RU в оргкомитете конкурса. Свои работы на фестиваль могут заявить профессиональные кино- и телестудии, анимационные мастерские, рекламные агентства, видеопродакшены и индивидуальные авторы любого уровня подготовки. Победителей наградят в 10 номинациях. Работы принимаются до 30 сентября. Конкурсный показ состоится 20 октября. Кинофестиваль «Урал, я люблю тебя» учрежден в 2014 году. Ежегодно в нем принимают участие сотни работ, посвященных Уралу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...