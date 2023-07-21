21 июля 2023

Основатель центра поддержки коренных народов ЯНАО и ХМАО внесен в список иноагентов

Минюст: Павел Суляндзига внесен в список иноагентов
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Голосование на хантыйском стойбище. Сургутский район, стойбище, ханты, аборигены, кмнс, голосование, поправки в конституцию
ЦС КМНС занимался поддержкой коренных народов ЯНАО и ХМАО Фото:

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иноагентов одного из основателей Центра содействия коренным малочисленным народам Севера (ЦС КМНС) Павла Суляндзигу. Известно, что ЦС КМНС в числе прочего занимался поддержкой коренных народов ЯНАО и ХМАО.

«О реестре иностранных агентов. 21 июля 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <…> П.В. Суляндзига», — сообщили на официальном сайте Министерства юстиции РФ.

Уточняется, что Суляндзига выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России. А также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ.

Ранее сообщалось, что ЦС КМНС был ликвидирован по иску Минюста в 2019 году. Его основатели братья Павел и Родион Суляндзиги проживают на территории США. Им предоставлено политическое убежище.

Центр начал работу в 2000 году. В 2015 был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, а в 2018 году исключен из этого списка, так как отказался принять зарубежное финансирование.

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Министерство юстиции РФ внесло в реестр иноагентов одного из основателей Центра содействия коренным малочисленным народам Севера (ЦС КМНС) Павла Суляндзигу. Известно, что ЦС КМНС в числе прочего занимался поддержкой коренных народов ЯНАО и ХМАО. «О реестре иностранных агентов. 21 июля 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <…> П.В. Суляндзига», — сообщили на официальном сайте Министерства юстиции РФ. Уточняется, что Суляндзига выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России. А также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ. Ранее сообщалось, что ЦС КМНС был ликвидирован по иску Минюста в 2019 году. Его основатели братья Павел и Родион Суляндзиги проживают на территории США. Им предоставлено политическое убежище. Центр начал работу в 2000 году. В 2015 был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, а в 2018 году исключен из этого списка, так как отказался принять зарубежное финансирование.
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