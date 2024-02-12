Проголосовать через интернет на выборах президента хотят 210 тысяч уральцев

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Дистанционное электронное голосование. Москва, голосование онлайн, дэг, дистанционное электронное голосование
За две недели заявки на участие в ДЭГ подали 210 тысяч уральцев Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Заявки на дистанционное электронное голосование на мартовских выборах президента с 29 января, как начался прием, подали 210 тысяч уральцев. Из них 132,3 тысячи — жители Свердловской области, сообщает пресс-служба полпредства УрФО.

«Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России стартовал 29 января. За первые две недели в УрФО зарегистрировались более 210 тысяч избирателей. В Свердловской области заявки в ДЭГ подали 132,3 тысячи человек, в Челябинской — 81,9 тысячи», — говорится в сообщении.

Полпред Владимир Якушев отметил, что в таких масштабах ДЭГ будет проводиться впервые. Из регионов УрФО только два получили такую возможность. В конце февраля Якушев планирует провести заседание координационного совета по информационной безопасности, где обсудят подготовку к выборам президента России 15—17 марта.

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Заявки на дистанционное электронное голосование на мартовских выборах президента с 29 января, как начался прием, подали 210 тысяч уральцев. Из них 132,3 тысячи — жители Свердловской области, сообщает пресс-служба полпредства УрФО. «Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России стартовал 29 января. За первые две недели в УрФО зарегистрировались более 210 тысяч избирателей. В Свердловской области заявки в ДЭГ подали 132,3 тысячи человек, в Челябинской — 81,9 тысячи», — говорится в сообщении. Полпред Владимир Якушев отметил, что в таких масштабах ДЭГ будет проводиться впервые. Из регионов УрФО только два получили такую возможность. В конце февраля Якушев планирует провести заседание координационного совета по информационной безопасности, где обсудят подготовку к выборам президента России 15—17 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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