Проголосовать через интернет на выборах президента хотят 210 тысяч уральцев

12 февраля 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

За две недели заявки на участие в ДЭГ подали 210 тысяч уральцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Заявки на дистанционное электронное голосование на мартовских выборах президента с 29 января, как начался прием, подали 210 тысяч уральцев. Из них 132,3 тысячи — жители Свердловской области, сообщает пресс-служба полпредства УрФО. «Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России стартовал 29 января. За первые две недели в УрФО зарегистрировались более 210 тысяч избирателей. В Свердловской области заявки в ДЭГ подали 132,3 тысячи человек, в Челябинской — 81,9 тысячи», — говорится в сообщении. Полпред Владимир Якушев отметил, что в таких масштабах ДЭГ будет проводиться впервые. Из регионов УрФО только два получили такую возможность. В конце февраля Якушев планирует провести заседание координационного совета по информационной безопасности, где обсудят подготовку к выборам президента России 15—17 марта.

Заявки на дистанционное электронное голосование на мартовских выборах президента с 29 января, как начался прием, подали 210 тысяч уральцев. Из них 132,3 тысячи — жители Свердловской области, сообщает пресс-служба полпредства УрФО. «Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России стартовал 29 января. За первые две недели в УрФО зарегистрировались более 210 тысяч избирателей. В Свердловской области заявки в ДЭГ подали 132,3 тысячи человек, в Челябинской — 81,9 тысячи», — говорится в сообщении. Полпред Владимир Якушев отметил, что в таких масштабах ДЭГ будет проводиться впервые. Из регионов УрФО только два получили такую возможность. В конце февраля Якушев планирует провести заседание координационного совета по информационной безопасности, где обсудят подготовку к выборам президента России 15—17 марта.