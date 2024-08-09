Автомобильную дорогу из деревни Горшково (Шумихинский округ Курганской области) может затопить после прохождения паводковых вод по реке Миасс. Повышение уровня происходит после спуска воды в Шершневском водохранилище Челябинской области. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС по Курганской области.
«Ожидается, что автомобильная дорога в населенном пункте Горшково может быть подтоплена», — известили сотрудники МЧС. Жителям рекомендуется быть внимательными и следить за обновлениями информации.
Ситуация на реке стала продолжением ситуации в соседней Челябинской области. Там в нескольких районах произошел рост уровня водохранилищ — были подтоплены дороги и дома. Излишки воды спускаются чаще — за счет этого происходит наполнение рек.
В Курганской области последствия челябинского паводка проявились в Целинном округе, где река Уй подтопила ведущую к селу дорогу. В Шумихинском округе по этой причине вероятен рост уровня реки Миасс, на которой стоит деревня Горшково. URA.RU ведет онлайн-трансляцию по ситуации с паводком.
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