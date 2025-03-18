18 марта 2025

Сотрудник сотовой связи из Ленобласти слил личные данные Шамана

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Сотрудник салона сотовой связи скачал личные данные клиента Ярослава Дронова
Сотрудник салона сотовой связи скачал личные данные клиента Ярослава Дронова Фото:

В Ленобласти 20-летний сотрудник ЗАО РТК слил данные певца Ярослава Дронова (известен как исполнитель Шаман). Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«18 марта было возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего сотрудника офиса сотовой связи в городе Кировске. Житель города Пушкина подозревается в неправомерном доступе к компьютерной информации», — пишет АН «Оперативное прикрытие». 

Используя свои служебные полномочия, сотрудник салона скачал личные данные клиента Ярослава Дронова. После чего он передал эту информацию третьему лицу, что является нарушением законодательства РФ о защите персональных данных. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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В Ленобласти 20-летний сотрудник ЗАО РТК слил данные певца Ярослава Дронова (известен как исполнитель Шаман). Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «18 марта было возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего сотрудника офиса сотовой связи в городе Кировске. Житель города Пушкина подозревается в неправомерном доступе к компьютерной информации», — пишет АН «Оперативное прикрытие».  Используя свои служебные полномочия, сотрудник салона скачал личные данные клиента Ярослава Дронова. После чего он передал эту информацию третьему лицу, что является нарушением законодательства РФ о защите персональных данных. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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