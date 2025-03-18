Сотрудник сотовой связи из Ленобласти слил личные данные Шамана

В Ленобласти 20-летний сотрудник ЗАО РТК слил данные певца Ярослава Дронова (известен как исполнитель Шаман). Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«18 марта было возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего сотрудника офиса сотовой связи в городе Кировске. Житель города Пушкина подозревается в неправомерном доступе к компьютерной информации», — пишет АН «Оперативное прикрытие».
Используя свои служебные полномочия, сотрудник салона скачал личные данные клиента Ярослава Дронова. После чего он передал эту информацию третьему лицу, что является нарушением законодательства РФ о защите персональных данных. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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