09:58 24 июля 2017 0

При пожаре погибли четыре ребенка разных возрастов Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Руководство Сибирского регионального центра МЧС России пришло к выводу, что пожар в частном доме в селе Верхняя Кабанка Челябинской области произошел, в том числе, по вине региональных чиновников. В огне в ночь на воскресенье, 23 июля, погибли четыре ребенка в возрасте 11, шести и трех лет. Также пострадал мужчина 1983 года рождения, который сейчас находится в больнице с ожогами третьей степени — как рассказали «URA.RU» в региональном Минздраве, у отца семейства обожжено 30% тела.

«Эта трагедия стала очередным подтверждением, что в Челябинской области полностью отсутствует система профилактической работы по всем направлениям жизнедеятельности населения. Руководство региональной комиссии по ЧС, в чью компетенцию входит организация предупредительных мероприятий, фактически самоустранилось от выполнения обязанностей. Все рекомендации, которые мы предлагали и которые могли бы предотвратить массовую гибель, комиссия по ЧС Челябинской области полностью проигнорировала», — привела слова начальника СРЦ генерал-лейтенант Сергей Диденко пресс-служба.

В данном случае речь идет об отсутствии пожарных извещателей в домах многодетных семей, одиноких пенсионеров и инвалидов.

В ответ на критику заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов заявил, что вся работа чиновниками ведется в строгом соответствии с законом, а мнение Диденко — всего лишь частное мнение. Комментарий прозвучал на селекторе по оперативной обстановке, который проводит МЧС России.

Отметим, что, когда 2 июля в Чесменском районе Челябинской области на водоеме утонули семь человек, четверо из которых — дети, спасатели также обратили внимание чиновников на отсутствие профилактической работы и неделание использовать наработанные методики для предупредительной работы.