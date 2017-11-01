10:25 01 ноября 2017 0

Бывшего чиновника освободили в зале суда Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший начальник УМВД по Курганской области, а также бывший руководитель УВД Екатеринбурга, генерал-майор полиции Борис Тимониченко на своей странице в Instagram разместил фотографии со своим другом Юрием Касьяненко, бывшим начальником налоговой службы. Судя по дате, снимки были сделаны несколько лет назад на охоте.

Первая фотография подписана так: «Сегодня поистине прекрасный день. Я снова слышал голос друга! У него были неприятности, но теперь все позади. Мы, и я в том числе, верили в него. Все случилось, так как мы желали! До встречи Юра! Я очень рад!». Вторая: «Юра! У нас с тобой ещё будет столько встреч… Я несказанно рад, что все разрешилось. Есть на свете друзья, ты тот, с кем хочется быть рядом, который не предаст!!!». Фотографии сопровождаются множеством радостных смайликов.

Как ранее сообщало «URA.RU», суд смягчил приговор для Касьяненко и заменил ему три года колонии условным сроком. Бывшего налоговика освободили в зале суда. Но освободили его не из-за того, что суд счел его невиновным, а по состоянию здоровья. Чиновник был осужден по статье «Превышение полномочий», он оказывал покровительство тюменской фирме, которая задолжала более 70 миллионов рублей по налоговым платежам. Налоговик распорядился выявить не более 10 миллионов рублей долга. Чиновник признал свою вину, и его дело рассматривалось в особом порядке.