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01 ноября 2017
31 октября 2017
Главные новости 
10:25  01 ноября 2017 0

Экс-начальник УМВД Курганской области встретил из тюрьмы друга — бывшего главу курганской налоговой службы. ФОТО

Судебное заседание в отношении экс-руководителя УФНС РФ по Курганской области Юрия Касьяненко. Курган, касьяненко юрий
Бывшего чиновника освободили в зале судаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший начальник УМВД по Курганской области, а также бывший руководитель УВД Екатеринбурга, генерал-майор полиции Борис Тимониченко на своей странице в Instagram разместил фотографии со своим другом Юрием Касьяненко, бывшим начальником налоговой службы. Судя по дате, снимки были сделаны несколько лет назад на охоте.

Первая фотография подписана так: «Сегодня поистине прекрасный день. Я снова слышал голос друга! У него были неприятности, но теперь все позади. Мы, и я в том числе, верили в него. Все случилось, так как мы желали! До встречи Юра! Я очень рад!». Вторая: «Юра! У нас с тобой ещё будет столько встреч… Я несказанно рад, что все разрешилось. Есть на свете друзья, ты тот, с кем хочется быть рядом, который не предаст!!!». Фотографии сопровождаются множеством радостных смайликов.

Как ранее сообщало «URA.RU», суд смягчил приговор для Касьяненко и заменил ему три года колонии условным сроком. Бывшего налоговика освободили в зале суда. Но освободили его не из-за того, что суд счел его невиновным, а по состоянию здоровья. Чиновник был осужден по статье «Превышение полномочий», он оказывал покровительство тюменской фирме, которая задолжала более 70 миллионов рублей по налоговым платежам. Налоговик распорядился выявить не более 10 миллионов рублей долга. Чиновник признал свою вину, и его дело рассматривалось в особом порядке.

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Фото: Борис Тимониченко, Instagram

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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