Бывшего федерального чиновника задержали сразу после выхода из СИЗО по новому обвинению

13:36 17 января 2018 1

Реваза Порфирова задержали в полночь 17 января Фото: сайт sural.gosnadzor.ru

Бывшего заместителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваза Порфирова сразу после выхода из тюменского СИЗО задержали ямальские следователи. Инцидент произошел в полночь 17 января, когда завершился срок двухмесячного ареста Порфирова по решению Ямало-Ненецкого окружного суда. Экс-чиновника обвиняют в незаконном хранении боеприпасов.

Об этом «URA.RU» сообщили источники в силовом ведомстве, занимающегося уголовными делами в отношении Реваза Порфирова и бывшего генерального директора АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова. Напомним, их обвиняют в коммерческом подкупе и посредничестве при этом, а также в передаче и получении взяток от имени «Ноябрьскнефтегаза».

Окружной суд ЯНАО ранее сообщил агентству, что Реваз Порфиров находится в больнице при СИЗО в Тюмени. Сегодня, 17 января, помощник окружного судьи подтвердил, что суд по оспариванию ареста имущества Реваза Порфирова перенесен на 29 января в связи с ходатайством фигуранта о смене защитника, представляющего его интересы в суде, а сам подследственный находится в больнице СИЗО.

Пресс-служба СК РФ по ЯНАО отказывается официально подтверждать вчерашний арест Реваза Порфирова, ссылаясь на негласное указание не комментировать ход уголовного дела в отношении Порфирова и Крюкова, но и не опровергает информацию агентства.

Напомним, 17 ноября в Ноябрьске Реваза Порфирова задержали с поличным при передаче денег генеральному директору АО «Газпромнефть-ННГ» Павлу Крюкову. Оба задержанных по решению судов были арестованы на два месяца. Крюков был в ямальском окружном СИЗО, Порфиров — в Тюменском.

Как писало «URA.RU», арест Павла Крюкова 15 декабря был продлен на два месяца. Во время ареста ему были выдвинуты дополнительные обвинения по факту получения 19 млн рублей в качестве коммерческого подкупа. По версии следствия, за эти деньги руководитель «дочки» АО «Газпромнефть» планировал помочь посторонней коммерческой структуре решить ее вопросы, используя свои служебные полномочия.