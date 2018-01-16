Бывший федеральный чиновник, которого обвиняют во взятках, пока остается под арестом

18:19 16 января 2018 1

Реваз Порфиров отправился в СИЗО из-за обвинений во взяточничестве Фото: сайт sural.gosnadzor.ru

Рассмотрение об изменении меры пресечения бывшему заместителю руководителя по ЯНАО Северо-Уральского управления Ростехнадзора Ревазу Порфирову перенесено на 29 января 2017 года по ходатайству подследственного в связи с намерением заключить соглашение с другим защитником. Об этом «URA.RU» сообщили в окружном суде Ямало-Ненецкого автономного округа.

16 января закончился двухмесячный срок содержания Порфирова под арестом. Подследственный находится в СИЗО Тюмени. Такая мера пресечения была применена к нему после предъявленного обвинения в посредничестве в коммерческом подкупе между АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и подрядными организациями (часть 3 статьи 204.1 УК РФ).

Реваза Порфирова задержали в поличным после празднования его дня рождения при передаче денег генеральному директору АО «Газпромнефть-ННГ» Павлу Крюкову. Оба задержанных тогда были доставлены вертолетом в Салехард. Павла Крюкова по решению городского суда Салехарда арестовали на два месяца и оставили в окружном СИЗО. Порфирова временно поместили под домашний арест.

Но буквально через несколько дней он опять был задержан в Ноябрьске по решению окружного суда ЯНАО и отправлен по этапу в Тюмень. В январе ему предъявили еще одно обвинение в получении взятки от руководства АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (ст. 290, ч, 5 УК РФ).

Как сообщили агентству представители силовых ведомств, занимающихся расследованием уголовных дел в отношении Крюкова и Порфирова, эти обвинения не единственные, которые могут быть предъявлены фигурантам коррупционного сговора. Но уже сейчас ответственность по уголовным делам тянет на реальные сроки до 12 лет.

Напомним, вчера был продлен еще на два месяца арест задержанного вместе с Порфировым бывшего генерального директора АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова. Во время ареста ему были выдвинуты дополнительные обвинения по факту получения 19 млн рублей в качестве коммерческого подкупа. По версии следствия, за эти деньги руководитель «дочки» АО «Газпромнефть» планировал помочь посторонней коммерческой структуре решить ее вопросы, используя свои служебные полномочия.