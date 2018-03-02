Безбилетников запретят высаживать на мороз

18:16 02 марта 2018 1

«Зайцев» выгоняют из автобуса, несмотря на мороз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Законопроект Министерства транспорта, запрещающий перевозчикам высаживать пассажиров при экстремально низких температурах, прошел межведомственное согласование. Теперь документ внесен в правительство, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра транспорта Николая Асаула.

Как говорится в документе, безбилетников нельзя будет высаживать из транспорта, если это «поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние». Инициировал поправки депутат от «Единой России» Антон Горелкин, ссылаясь на случай в Новокузнецке, где кондуктор в минус 35 градусов высадил ребенка из общественного транспорта. Депутат отметил, что проблема приобрела федеральный характер.

Отметим, на Урале этой зимой произошел целый ряд случаев, когда из-за неоплаты пассажиров выгоняли из транспорта на мороз. В Перми кондуктор выгнал из автобуса ребенка, забывшего деньги дома. Пассажирам не дали возможности заплатить за мальчишку. Челябинский депутат «наехал» на коллегу из-за троих детей, которых выставили из трамвая на улицу. В ХМАО кондуктор высадил инвалида-колясочницу, которая после попала в больницу. А в Кургане пассажиров, у которых не оказалось мелочи, выгнали на мороз из-за 100-рублевых купюр.