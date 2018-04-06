13:40 06 апреля 2018 0

Роман Арефьев (в центре) предложил вспомнить военные законы советского времени Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Депутат Салехардской думы, известный на Ямале борец с колой и долларами Роман Арефьев? решил поддержать законопроект о блокировке сайтов с порочащей информацией. Он записал видео в поддержку закона и выложил его на своей страничке в соцсети.

Арефьев предлагает вспомнить опыт СССР и меры ответственности за распространение ложных слухов в военное время. По его мнению, эти меры необходимо вводить и в современной России. Так можно защитить общество от желающих прославиться на «вбросах» в интернете, разжигающих массовые волнения.

«Нужно взять на вооружение опыт cоветского руководства и ввести ответственность, хотя бы административную, за распространение ложной информации, способствующей разжиганию тревоги в нашем обществе», — заявляет депутат на видео.

Видео вызвало бурное обсуждение в одном из салехардских пабликов в соцсети. Большая часть комментаторов высказалась негативно об этой идее. Хотя нашлись и те, кто поддержал депутата, вспоминая, как некоторые нажились на трагедии в Кемерове.

Напомним, что в четверг, 5 апреля, Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий судебным приставам возможность блокировки в интернете сведений, порочащих честь и достоинство граждан и юридических лиц.

Арефьев на Ямале прославился благодаря активной социальной жизни. Большой резонанс в соцсетях вызывали его посты со стихами об отдыхе в Турции, а также призывы сжигать доллары и выливать колу в унитаз.