Путин за неделю готовится к форуму, где будут выступать два уральских губернатора

Президента ждет много встреч с главами других государств Фото: сайт Президента России

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля будет готовиться к форуму «Арктика — территория диалога», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам Пескова, президента ждет много двусторонних встреч, которые требуют подготовки.

Международный арктический форум откроется 9 апреля в Санкт-Петербурге. По информации пресс-службы Кремля, в этот день Владимир Путин встретится с высокопоставленными гостями форума: президентом Исландии Гудни Йоханнессоном, президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг и премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. Также российский президент поучаствует в пленарном заседании форума.

На Арктический форум едут и уральские губернаторы: руководитель ХМАО-Югры Наталья Комарова и ее коллега с Ямала Дмитрий Артюхов. Они будут спикерами мероприятий форума 10 апреля (форум проходит 8—10 апреля).

Помимо подготовки к форуму «Арктика — территория диалога», 2 апреля Владимир Путин посвятит ряду встреч. Среди них — отчет председателя ВЭБ Игоря Шувалова о работе банка в 2018 году и его дальнейшей стратегии, сообщил Дмитрий Песков.