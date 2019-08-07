Урбанист Илья Варламов поддался на провокацию, устроенную югорчанами

Блогер не стал отвечать на критику, даже когда ему объяснили, что он не прав Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Известный урбанист Илья Варламов, снявший в Сургуте один из выпусков своей программы «Большая дорога с мэром» («БДСМ»), обратил свое внимание на Нижневартовск. На своей странице во «Вконтакте» он опубликовал фотографии одного из дворов города, снабдив их нелицеприятным комментарием.

«Деревья, которым по 30—40 лет — нещадно рубят! Люди пытаются протестовать, но власти умело сталкивают между собой автомобилистов и тех, кто за детские площадки и зеленые зоны», — написал блогер.

На снимках видно, что вместо старой детской площадки появилась большая парковка. При этом Варламов не обратил внимание, что присланные ему фотографии — провокация, устроенная противниками «Марафона благоустройства». Блогер, вероятно, не был в курсе, что решение о сносе детской площадки принято самими жителями. Они и вступили с Варламовым в полемику. «Я сама с [этого] микрорайона и рада этому [изменению]», — пишет Разалия Абянова. «Собственники жилья объединились и сделали из одного двора парковку, а другой — облагородили», — добавляет Антон Варавин. «Да как они посмели договориться не по-варламовски!» — смеется Марья Комиссарова.

Сам блогер Варламов в спор не вступил. «URA.RU» ранее писало о конфликте, связанном с этим двором. Причина скандала — в плане застройки 1-го микрорайона. Одни считают, что на месте спорной территории должна быть детская игровая площадка, а другие хотели стоянку. В спор собственников вынуждены были вмешаться чиновники и депутаты, которые усадили протестующих за стол переговоров и конфликт был исчерпан.