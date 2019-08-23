Звезда «Реальных пацанов» упрекнул власти Прикамья за уход Курентзиса

Актер Антон Богданов сожалеет, что в Перми заканчивается эпоха «культурной революции» Фото: Владимир Андреев

новость из сюжета Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов упрекнул власти Прикамья за то, что они не смогли повлиять на уход экс-руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса с должности. Своим мнением на этот счет актер поделился с корреспондентом «URA.RU» на фестивале «Таврида-АРТ» в Крыму, куда он приехал в качестве почетного гостя.

«Пермь должна была предложить более лучшие условия, чтоб он (Курентзис — прим. ред.) не уходил. Но опять же каждый хочет развиваться и имеет на это право. К сожалению, в Перми заканчивается эпоха „культурной революции“, за что хочется пожурить политиков», — отметил Богданов. Он заявил, что следит за событиями, которые происходят на его родине, и погружен в пермскую повестку. На фестивале «Таврида-АРТ» он провел творческую встречу со своими поклонниками.

20 августа стало последним рабочим днем Курентзиса на должности художественного руководителя Пермской оперы. В последние дни работы в театре маэстро поставил властям Прикамья жесткие условия по своему участию в Дягилевском фестивале. Чиновники, в свою очередь, заявили, что готовят для Курентзиса новый контракт.