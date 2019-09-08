Для опознания погибших при крушении вертолета с Ямала потребуется генетическая экспертиза

Вертолет выгорел практически дотла Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Для установления личностей погибших, найденных после крушения вертолета Ми-2 на севере Красноярского края, будет проводиться генетическая экспертиза. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

«Останки идентифицировать пока невозможно. Будут проведены генетические экспертизы, которые установят сколько было человек и кто эти граждане», — пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным СКР, обнаруженный Ми-2 вылетел 11 августа с производственной базы в поселке Коротчаево города Новый Уренгой. Вылет состоялся без проведения оценки летной годности, составления плана полета. Отсутствовало при этом и летное задание, в связи с чем точный маршрут полета также неизвестен. Предположительно, на борту воздушного судна находились три человека. Обломки вертолета Ми-2 сегодня обнаружили местные жители неподалеку от Дудинки. Судно выгорело практически дотла, уцелели лишь лопасти винта и хвостовая балка. Возбуждено уголовное дело.