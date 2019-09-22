Пушков объяснил, для чего Трамп призывает ЕС тратить больше на Украину

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Открытая лицензия 09.06.2015. Алексей Пушков., пушков алексей
Сенатор Алексей Пушков считает, что Дональд Трамп хочет сэкономитьФото: duma.gov.ru

Президент США Дональд Трамп призвал Европу тратить больше денег на Украину, чтобы сэкономить самому. Так считает сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Страны ЕС уже несут львиную долю потерь от санкций (в общей сложности 80-100 млрд долларов), тогда как США от них почти ничего не потеряли», — пояснил Пушков в Twitter, возмутившись, что теперь Европа должна содержать Украину, оплачивая политику США.

Ранее Трамп заявил, что европейские страны по сравнению с Соединенными Штатами мало тратят на Украину, чему «он не рад». При этом известно, что в июне Пентагон выделил 300 млн долларов на украинскую оборону. В частности, Киев должен получить снайперские винтовки, радары, гранатометы и оборудование для связи.

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