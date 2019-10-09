Цуканов анонсировал ротации сотрудников полпредства на Урале

Николай Цуканов отметил, что полпредство будет искать сотрудников на местах с опытом работы в ведомстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полпредство президента России в УрФО проведет ротации в аппаратах главных федеральных инспекторов (ГФИ) в уральских регионах. Об этом заявил уральский полпред Николай Цуканов в ответ на вопрос «URA.RU» на встрече с главными редакторами СМИ 9 октября.

Поводом для вопроса стала информация от источников агентства о том, что аппарат главного федерального инспектора на Ямале был сокращен до четырех сотрудников. В итоге в ведомстве остались ГФИ Александр Ямохин и три федеральных инспектора.

Цуканов не прокомментировал информацию о сокращениях, но сообщил, что ротации будут проходить во всех подразделениях. «Идет детальное изучение функциональных задач и тех людей, которые будут их выполнять. Будут подбираться люди, которые имеют опыт работы в полпредстве. Это местные жители, которые здесь работают. Речь о более качественном отборе кадров», — объяснил полпред.

В приемной ГФИ по Ямалу корреспонденту «URA.RU» сообщили, что Ямохин не может прокомментировать ситуацию, так как находится на совещании.