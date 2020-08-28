Москва выделит деньги самым бедным регионам РФ

Деньги пойдут на покупку жилья для сирот Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральное правительство выделит деньги на жилье для детей сирот десяти самым бедным регионам России, в число которых входит Курганская область. Указ об этом опубликован на сайте кабмина.

«Принять проект о распределении в 2020 году дополнительных средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», — указано в документе. Объем субсидий в указе не раскрывается.

Уточняется, что средства на покупку жилья направят в 10 регионов с низким уровнем социально-экономического развития. Помимо Курганской области, это республики Алтай, Тыва, Карелия, Калмыкия, Марий Эл, Адыгея и Алтайский край.