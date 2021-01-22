МИД ответил на публикацию о митингах в РФ на сайте посольства США

Москва пригросила посольству США ответом за освещение незаконных акций в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Посольство Соединенных Штатов Америки в России опубликовало на своем сайте места и время проведения несогласованных акций в российских городах 23 февраля. МИД РФ предупредило дипведомство об ответственности.

На сайте посольства опубликовано сообщение со списком городов и мест проведения несанкционированных акций протеста. В него попали Москва, Екатеринбург, Пермь, Челябинск и другие. «Эти демонстрации, вероятно, будут несанкционированными. Учитывая вероятное значительное присутствие полиции и возможное рассредоточение демонстрантов в другие районы городов, гражданам США следует избегать этих демонстраций и любых связанных с ними мероприятий», — говорится в релизе.

Министерство иностранных дел России в своем telegram-канале подчеркнуло, что посольство США «вновь подробно информирует» где и когда начнутся несанкционированные мероприятия, что выходит за рамки «заботы» об американцах, находящихся в РФ. «Все это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию „протестов в странах с неугодными им правительствами“. Любые попытки подобного „освещения“ несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию», — подчеркнули в министерстве.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста, намеченных на 23 января. В ведомстве рассказали, что изначально в проведении митингов было отказано из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. Однако, несмотря на это, в соцсетях стали появляться публикации, призывающие школьников выходить на улицы в поддержку задержанного ранее блогера Алексея Навального.