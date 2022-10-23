Инструкторы из ХМАО обучат мобилизованных оказанию первой помощи

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Мобилизация. Магнитогорск, проводы, мобилизация
Югорские инструкторы проведут курсы по оказанию первой помощи для мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Сертифицированные инструкторы из ХМАО отправились в Елань (Свердловская область) для проведения курсов по оказанию первой помощи для мобилизованных. Об этом говорится в официальном telegram-канале гуманитарного добровольческого корпуса.

«Наши сертифицированные инструкторы выехали в Елань Свердловской области. Добровольцы проведут двухдневные курсы по оказанию первой помощи для мобилизованных Центрального военного округа», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО в учебные центры отправили группу мобилизованных. Им вручили рюкзаки с термобельем и медикаментами, а также набор продуктов в дорогу.

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Сертифицированные инструкторы из ХМАО отправились в Елань (Свердловская область) для проведения курсов по оказанию первой помощи для мобилизованных. Об этом говорится в официальном telegram-канале гуманитарного добровольческого корпуса. «Наши сертифицированные инструкторы выехали в Елань Свердловской области. Добровольцы проведут двухдневные курсы по оказанию первой помощи для мобилизованных Центрального военного округа», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО в учебные центры отправили группу мобилизованных. Им вручили рюкзаки с термобельем и медикаментами, а также набор продуктов в дорогу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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