Инструкторы из ХМАО обучат мобилизованных оказанию первой помощи

23 октября 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Югорские инструкторы проведут курсы по оказанию первой помощи для мобилизованных Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Сертифицированные инструкторы из ХМАО отправились в Елань (Свердловская область) для проведения курсов по оказанию первой помощи для мобилизованных. Об этом говорится в официальном telegram-канале гуманитарного добровольческого корпуса. «Наши сертифицированные инструкторы выехали в Елань Свердловской области. Добровольцы проведут двухдневные курсы по оказанию первой помощи для мобилизованных Центрального военного округа», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО в учебные центры отправили группу мобилизованных. Им вручили рюкзаки с термобельем и медикаментами, а также набор продуктов в дорогу.

Сертифицированные инструкторы из ХМАО отправились в Елань (Свердловская область) для проведения курсов по оказанию первой помощи для мобилизованных. Об этом говорится в официальном telegram-канале гуманитарного добровольческого корпуса. «Наши сертифицированные инструкторы выехали в Елань Свердловской области. Добровольцы проведут двухдневные курсы по оказанию первой помощи для мобилизованных Центрального военного округа», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО в учебные центры отправили группу мобилизованных. Им вручили рюкзаки с термобельем и медикаментами, а также набор продуктов в дорогу.