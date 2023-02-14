В Тюмени умер заслуженный архитектор РФ, строивший города в ЯНАО

14 февраля 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Власти ЯНАО сообщили о смерти бывшего главного архитектора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ЯНАО сообщили о смерти бывшего главного архитектора региона Владимира Устенко в Тюмени. Как сообщается на сайте регионального депстроительства, Устенко проработал в органах архитектуры и градостроительства более 30 лет. «Департамент строительства и жилищной политики автономного округа с прискорбием сообщает, что на 75-м году жизни (11.02.2023 г.) остановилось сердце Владимира Александровича Устенко. <…> Проработал в органах архитектуры и градостроительства более 31 года», — говорится в сообщении. На протяжении 21 года Устенко был главным архитектором Ямала, занимался проектировкой и застройкой региона. Участвовал в создании плана административного центра и оформлял постройки в селах. Вышел на пенсию в 2004 году и переехал в Тюмень. При жизни Устенко были присвоены почетные звания, среди которых «Почетный архитектор России».

Власти ЯНАО сообщили о смерти бывшего главного архитектора региона Владимира Устенко в Тюмени. Как сообщается на сайте регионального депстроительства, Устенко проработал в органах архитектуры и градостроительства более 30 лет. «Департамент строительства и жилищной политики автономного округа с прискорбием сообщает, что на 75-м году жизни (11.02.2023 г.) остановилось сердце Владимира Александровича Устенко. <…> Проработал в органах архитектуры и градостроительства более 31 года», — говорится в сообщении. На протяжении 21 года Устенко был главным архитектором Ямала, занимался проектировкой и застройкой региона. Участвовал в создании плана административного центра и оформлял постройки в селах. Вышел на пенсию в 2004 году и переехал в Тюмень. При жизни Устенко были присвоены почетные звания, среди которых «Почетный архитектор России».