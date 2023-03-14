Обвиняемого в убийстве тюменской девочки Виталия Бережного отправили в карцер

14 марта 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Виталий Бережной обвиняется в жестокой расправе над ребенком Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой Обвиняемого в убийстве тюменской девочки Виталия Бережного отправили в карцер московского СИЗО. Об этом журналистам рассказал его адвокат Александр Почуев. Бережной обвиняется в жестоком убийстве ребенка, которое произошло в Тюмени летом 2021 года. «Александр Почуев сегодня приехал в СИЗО „Медведь“, чтобы подать жалобу. Он убежден, что таким образом на Бережного оказывается давление, так как ранее он заявлял о пытках. По словам Почуева, в камере, где находился Бережной и еще восемь человек, нашли мобильный телефон. Это якобы и стало причиной для размещения его в карцере», — сообщает издание 72.ru со ссылкой на слова журналиста портала МSK1.RU Екатерины Рябчук. Там уточнили, что Бережной находится в карцере с 9 марта. Защитники обвиняемого считают, что таким образом силовики оказывают некое давление на сторону защиты. Виталий Бережной обвиняется в жестоком убийстве 8-летней девочки, которое произошло в Тюмени летом 2021 года. Ребенок пропал 30 июня. Спустя полтора месяца его труп был найден на берегу озера Оброчное. А спустя несколько дней силовики вышли на подозреваемого в совершении преступления, которым оказался Бережной. После задержания он признался в том, что расправился над девочкой, но затем заявил, что дал признательные показания под давлением следствия. Изначально судебный процесс над Бережным проходил в Тюмени. Однако из-за череды скандалов, связанных с громким процессом, дело было передано на рассмотрение в Московский городской суд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обвиняемого в убийстве тюменской девочки Виталия Бережного отправили в карцер московского СИЗО. Об этом журналистам рассказал его адвокат Александр Почуев. Бережной обвиняется в жестоком убийстве ребенка, которое произошло в Тюмени летом 2021 года. «Александр Почуев сегодня приехал в СИЗО „Медведь“, чтобы подать жалобу. Он убежден, что таким образом на Бережного оказывается давление, так как ранее он заявлял о пытках. По словам Почуева, в камере, где находился Бережной и еще восемь человек, нашли мобильный телефон. Это якобы и стало причиной для размещения его в карцере», — сообщает издание 72.ru со ссылкой на слова журналиста портала МSK1.RU Екатерины Рябчук. Там уточнили, что Бережной находится в карцере с 9 марта. Защитники обвиняемого считают, что таким образом силовики оказывают некое давление на сторону защиты. Виталий Бережной обвиняется в жестоком убийстве 8-летней девочки, которое произошло в Тюмени летом 2021 года. Ребенок пропал 30 июня. Спустя полтора месяца его труп был найден на берегу озера Оброчное. А спустя несколько дней силовики вышли на подозреваемого в совершении преступления, которым оказался Бережной. После задержания он признался в том, что расправился над девочкой, но затем заявил, что дал признательные показания под давлением следствия. Изначально судебный процесс над Бережным проходил в Тюмени. Однако из-за череды скандалов, связанных с громким процессом, дело было передано на рассмотрение в Московский городской суд.