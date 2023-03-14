Обвиняемого в убийстве тюменской девочки Виталия Бережного отправили в карцер

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Виталий Бережной в Ленинском районном суде. Тюмень, бережной виталий
Виталий Бережной обвиняется в жестокой расправе над ребенком Фото:
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Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Обвиняемого в убийстве тюменской девочки Виталия Бережного отправили в карцер московского СИЗО. Об этом журналистам рассказал его адвокат Александр Почуев. Бережной обвиняется в жестоком убийстве ребенка, которое произошло в Тюмени летом 2021 года.

«Александр Почуев сегодня приехал в СИЗО „Медведь“, чтобы подать жалобу. Он убежден, что таким образом на Бережного оказывается давление, так как ранее он заявлял о пытках. По словам Почуева, в камере, где находился Бережной и еще восемь человек, нашли мобильный телефон. Это якобы и стало причиной для размещения его в карцере», — сообщает издание 72.ru со ссылкой на слова журналиста портала МSK1.RU Екатерины Рябчук.

Там уточнили, что Бережной находится в карцере с 9 марта. Защитники обвиняемого считают, что таким образом силовики оказывают некое давление на сторону защиты.

Виталий Бережной обвиняется в жестоком убийстве 8-летней девочки, которое произошло в Тюмени летом 2021 года. Ребенок пропал 30 июня. Спустя полтора месяца его труп был найден на берегу озера Оброчное. А спустя несколько дней силовики вышли на подозреваемого в совершении преступления, которым оказался Бережной. После задержания он признался в том, что расправился над девочкой, но затем заявил, что дал признательные показания под давлением следствия.

Изначально судебный процесс над Бережным проходил в Тюмени. Однако из-за череды скандалов, связанных с громким процессом, дело было передано на рассмотрение в Московский городской суд.

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Обвиняемого в убийстве тюменской девочки Виталия Бережного отправили в карцер московского СИЗО. Об этом журналистам рассказал его адвокат Александр Почуев. Бережной обвиняется в жестоком убийстве ребенка, которое произошло в Тюмени летом 2021 года. «Александр Почуев сегодня приехал в СИЗО „Медведь“, чтобы подать жалобу. Он убежден, что таким образом на Бережного оказывается давление, так как ранее он заявлял о пытках. По словам Почуева, в камере, где находился Бережной и еще восемь человек, нашли мобильный телефон. Это якобы и стало причиной для размещения его в карцере», — сообщает издание 72.ru со ссылкой на слова журналиста портала МSK1.RU Екатерины Рябчук. Там уточнили, что Бережной находится в карцере с 9 марта. Защитники обвиняемого считают, что таким образом силовики оказывают некое давление на сторону защиты. Виталий Бережной обвиняется в жестоком убийстве 8-летней девочки, которое произошло в Тюмени летом 2021 года. Ребенок пропал 30 июня. Спустя полтора месяца его труп был найден на берегу озера Оброчное. А спустя несколько дней силовики вышли на подозреваемого в совершении преступления, которым оказался Бережной. После задержания он признался в том, что расправился над девочкой, но затем заявил, что дал признательные показания под давлением следствия. Изначально судебный процесс над Бережным проходил в Тюмени. Однако из-за череды скандалов, связанных с громким процессом, дело было передано на рассмотрение в Московский городской суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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