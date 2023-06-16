Рогов заявил о репрессиях и расправах над жителями Запорожья

Рогов: в Запорожье тревожная обстановка из-за репрессий Киева над мирным населением
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, мариуполь, война, ресторан, разрушения, обстрел, сво
В Запорожье украинские власти устраивают репрессии против мирных, сообщил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В подконтрольной Киеву части Запорожья идут облавы и репрессии. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что в городе из-за этого наблюдается тревожная обстановка.

«[В Запорожье] проводятся массовые облавы и репрессии. Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами», — рассказал Рогов. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что подобные мероприятия являются «расправой» над мирным населением Запорожья со стороны Киева. По словам Рогова, в городе тревожная обстановка.

В апреле Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) принудительно эвакуируют жителей подконтрольной Киеву части Запорожья. Его слова передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В подконтрольной Киеву части Запорожья идут облавы и репрессии. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что в городе из-за этого наблюдается тревожная обстановка. «[В Запорожье] проводятся массовые облавы и репрессии. Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами», — рассказал Рогов. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что подобные мероприятия являются «расправой» над мирным населением Запорожья со стороны Киева. По словам Рогова, в городе тревожная обстановка. В апреле Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) принудительно эвакуируют жителей подконтрольной Киеву части Запорожья. Его слова передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...