Рогов заявил о репрессиях и расправах над жителями Запорожья

Рогов: в Запорожье тревожная обстановка из-за репрессий Киева над мирным населением

16 июня 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

В Запорожье украинские власти устраивают репрессии против мирных, сообщил Владимир Рогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В подконтрольной Киеву части Запорожья идут облавы и репрессии. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что в городе из-за этого наблюдается тревожная обстановка. «[В Запорожье] проводятся массовые облавы и репрессии. Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами», — рассказал Рогов. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что подобные мероприятия являются «расправой» над мирным населением Запорожья со стороны Киева. По словам Рогова, в городе тревожная обстановка. В апреле Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) принудительно эвакуируют жителей подконтрольной Киеву части Запорожья. Его слова передает телеканал 360.

В подконтрольной Киеву части Запорожья идут облавы и репрессии. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что в городе из-за этого наблюдается тревожная обстановка. «[В Запорожье] проводятся массовые облавы и репрессии. Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами», — рассказал Рогов. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что подобные мероприятия являются «расправой» над мирным населением Запорожья со стороны Киева. По словам Рогова, в городе тревожная обстановка. В апреле Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) принудительно эвакуируют жителей подконтрольной Киеву части Запорожья. Его слова передает телеканал 360.