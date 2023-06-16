Рогов заявил о репрессиях и расправах над жителями Запорожья

В подконтрольной Киеву части Запорожья идут облавы и репрессии. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что в городе из-за этого наблюдается тревожная обстановка.
«[В Запорожье] проводятся массовые облавы и репрессии. Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами», — рассказал Рогов. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что подобные мероприятия являются «расправой» над мирным населением Запорожья со стороны Киева. По словам Рогова, в городе тревожная обстановка.
В апреле Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) принудительно эвакуируют жителей подконтрольной Киеву части Запорожья. Его слова передает телеканал 360.
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