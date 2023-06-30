Пермяков зовут работать в ЯНАО на заводе миллиардера из списка Forbes

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Работать необходимо на объекте ПАО «Сибур Холдинг» в Сабетте Фото:

Находящимся в поисках работы пермякам рекомендуют присмотреться к вакансиям на заводе ПАО «Сибур Холдинг» в поселке Сабетта на Ямале. На объект компании, совладельцем которой является российский миллиардер из списка Forbes Леонид Михельсон, срочно набирают рабочих. Трудоустройство предполагает вахтовый метод. За вахту в 30 смен обещают заплатить 130 тысяч рублей.

«В крупную генподрядную организацию требуются сотрудники, в том числе из Пермского края. Работа вахтой на заводе ПАО „Сибур Холдинг“ в Сабетте. Виды работ — ремонт насосов, компрессоров, замена фланцев, вкладышей, задвижек, расходных элементов, некоторых датчиков. Частичная замена трубопроводов. Зарплата за вахту в 30 смен составит 130 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на «Авито».

Работодатель предоставит рабочим жилье, также им положены суточные на сумму 750 рублей и униформа. Заработная плата выплачивается дважды в месяц. Города сбора для отправки на вахту — Москва и Уфа, дата вылета — 15 июля 2023 года. Билеты будут оплачены работодателем, в том числе он компенсирует затраты на перелеты до базовых городов из Перми. Количество вакансий — 17 штук.

ПАО «Сибур Холдинг» является одной из крупнейших нефтегазохимических компаний РФ. Производственные площадки расположены более чем в 20 регионах. Председатель совета директоров холдинга и его основной акционер — Леонид Михельсон. В 2022 году он с состоянием в 15,1 млрд долларов занял четвертое место в рейтинге богатейших людей России по версии журнала Forbes.

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Находящимся в поисках работы пермякам рекомендуют присмотреться к вакансиям на заводе ПАО «Сибур Холдинг» в поселке Сабетта на Ямале. На объект компании, совладельцем которой является российский миллиардер из списка Forbes Леонид Михельсон, срочно набирают рабочих. Трудоустройство предполагает вахтовый метод. За вахту в 30 смен обещают заплатить 130 тысяч рублей. «В крупную генподрядную организацию требуются сотрудники, в том числе из Пермского края. Работа вахтой на заводе ПАО „Сибур Холдинг“ в Сабетте. Виды работ — ремонт насосов, компрессоров, замена фланцев, вкладышей, задвижек, расходных элементов, некоторых датчиков. Частичная замена трубопроводов. Зарплата за вахту в 30 смен составит 130 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на «Авито». Работодатель предоставит рабочим жилье, также им положены суточные на сумму 750 рублей и униформа. Заработная плата выплачивается дважды в месяц. Города сбора для отправки на вахту — Москва и Уфа, дата вылета — 15 июля 2023 года. Билеты будут оплачены работодателем, в том числе он компенсирует затраты на перелеты до базовых городов из Перми. Количество вакансий — 17 штук. ПАО «Сибур Холдинг» является одной из крупнейших нефтегазохимических компаний РФ. Производственные площадки расположены более чем в 20 регионах. Председатель совета директоров холдинга и его основной акционер — Леонид Михельсон. В 2022 году он с состоянием в 15,1 млрд долларов занял четвертое место в рейтинге богатейших людей России по версии журнала Forbes.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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