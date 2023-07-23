Структура курганского правительства требует деньги с компании из Екатеринбурга

Структура курганского правительства требует взыскать деньги с ООО «Компания бизнес мир» из Екатеринбурга

23 июля 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Структура правительства Курганской области готовит иск к фирме из Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области пытается взыскать деньги с ООО «Компания бизнес мир» из Екатеринбурга. Информация об этом содержится в документах, опубликованных на сайте арбитражного суда Курганской области. «ГБУ „Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области“ подало исковое заявление к ООО „Компания бизнес мир“ о взыскании 375 тысяч 775 рублей 24 копеек. Исковое заявление оставлено без движения, истцу предложено устранить допущенные нарушения», — указано в судебном документе. Уточняется, что управлению по обеспечению деятельности правительства Курганской области необходимо до 28 июля уточнить сумму иска к компании из Екатеринбурга, указав отдельно размер штрафа и пени с указанием периода начисления. Также истец и ответчик имеют возможность обменяться уточняющими документами в срок до 18 августа. URA.RU направило редакционный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области, чтобы уточнить причины, из-за которых структура регионального правительства пытается взыскать деньги с поставщика электроники из Екатеринбурга. Публикация дополнится после получения ответа. Ранее с правительства Курганской области судебные приставы взыскивали долг на сумму 200 тысяч рублей. Информация о четырех исполнительских сборах была опубликована в сервисах СБИС и Банке данных исполнительных производств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области пытается взыскать деньги с ООО «Компания бизнес мир» из Екатеринбурга. Информация об этом содержится в документах, опубликованных на сайте арбитражного суда Курганской области. «ГБУ „Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области“ подало исковое заявление к ООО „Компания бизнес мир“ о взыскании 375 тысяч 775 рублей 24 копеек. Исковое заявление оставлено без движения, истцу предложено устранить допущенные нарушения», — указано в судебном документе. Уточняется, что управлению по обеспечению деятельности правительства Курганской области необходимо до 28 июля уточнить сумму иска к компании из Екатеринбурга, указав отдельно размер штрафа и пени с указанием периода начисления. Также истец и ответчик имеют возможность обменяться уточняющими документами в срок до 18 августа. URA.RU направило редакционный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области, чтобы уточнить причины, из-за которых структура регионального правительства пытается взыскать деньги с поставщика электроники из Екатеринбурга. Публикация дополнится после получения ответа. Ранее с правительства Курганской области судебные приставы взыскивали долг на сумму 200 тысяч рублей. Информация о четырех исполнительских сборах была опубликована в сервисах СБИС и Банке данных исполнительных производств.