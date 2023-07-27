Полицейские ЯНАО по просьбе матери разыскали блудного вахтовика из Перми

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В ЯНАО полицейские нашли пьяного вахтовика из Перми, который не добрался до работы Фото:

Полицейские ЯНАО нашли на вокзале поселка Ханымей вахтовика из Перми 1986 года рождения, который вовремя не прибыл на работу из-за употребления алкогольных напитков. С заявлением о пропаже сына в полицию Пуровского района обратилась его мать, сообщает пресс-служба окружного УМВД.

«Житель Перми 14 июля 2023 выехал в Ямало-Ненецкий автономный округ на работу, но до места назначения не добрался. Обеспокоенная мать позвонила в отдел уголовного розыска ОМВД России по Пуровскому району и рассказала о сложившейся ситуации», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО на официальном сайте.

Мать вахтовика сообщила о беспокойстве за судьбу сына оперуполномоченной районного уголовного розыска Лилии Хазиевой, которая передала дело участковому поселка Ханымей Мустафе Фейзуллаеву. Последний и обнаружил напившегося вахтовика на железнодорожном вокзале. Спустя сутки рабочий был посажен на поезд и отправлен домой. Мать отправила благодарственное письмо сотрудникам полиции.

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Полицейские ЯНАО нашли на вокзале поселка Ханымей вахтовика из Перми 1986 года рождения, который вовремя не прибыл на работу из-за употребления алкогольных напитков. С заявлением о пропаже сына в полицию Пуровского района обратилась его мать, сообщает пресс-служба окружного УМВД. «Житель Перми 14 июля 2023 выехал в Ямало-Ненецкий автономный округ на работу, но до места назначения не добрался. Обеспокоенная мать позвонила в отдел уголовного розыска ОМВД России по Пуровскому району и рассказала о сложившейся ситуации», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО на официальном сайте. Мать вахтовика сообщила о беспокойстве за судьбу сына оперуполномоченной районного уголовного розыска Лилии Хазиевой, которая передала дело участковому поселка Ханымей Мустафе Фейзуллаеву. Последний и обнаружил напившегося вахтовика на железнодорожном вокзале. Спустя сутки рабочий был посажен на поезд и отправлен домой. Мать отправила благодарственное письмо сотрудникам полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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