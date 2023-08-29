Следком завел дело из-за отравления жителей ХМАО тюменской водкой

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Из-за отравления жителей ХМАО водкой СК возбудил уголовное дело Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отравления жителей ХМАО водкой. Бизнесмен из Горноправдинска купил алкоголь в Тюмени, после дегустации которого его товарищ погиб, а сам предприниматель впал в кому. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе югорского СК.

«В ночь на 26 августа предприниматель был доставлен в реанимационное отделение окружной клинической больницы, где продолжает проходить лечение. Второй мужчина 1956 года рождения, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался», — сообщило ведомство.

Ранее URA.RU рассказывало, что правоохранители изъяли алкоголь, а также отправили на экспертизу. При этом продать спиртное сам предприниматель не успел.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отравления жителей ХМАО водкой. Бизнесмен из Горноправдинска купил алкоголь в Тюмени, после дегустации которого его товарищ погиб, а сам предприниматель впал в кому. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе югорского СК. «В ночь на 26 августа предприниматель был доставлен в реанимационное отделение окружной клинической больницы, где продолжает проходить лечение. Второй мужчина 1956 года рождения, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался», — сообщило ведомство. Ранее URA.RU рассказывало, что правоохранители изъяли алкоголь, а также отправили на экспертизу. При этом продать спиртное сам предприниматель не успел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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