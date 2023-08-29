Следком завел дело из-за отравления жителей ХМАО тюменской водкой

29 августа 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Из-за отравления жителей ХМАО водкой СК возбудил уголовное дело Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отравления жителей ХМАО водкой. Бизнесмен из Горноправдинска купил алкоголь в Тюмени, после дегустации которого его товарищ погиб, а сам предприниматель впал в кому. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе югорского СК. «В ночь на 26 августа предприниматель был доставлен в реанимационное отделение окружной клинической больницы, где продолжает проходить лечение. Второй мужчина 1956 года рождения, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался», — сообщило ведомство. Ранее URA.RU рассказывало, что правоохранители изъяли алкоголь, а также отправили на экспертизу. При этом продать спиртное сам предприниматель не успел.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отравления жителей ХМАО водкой. Бизнесмен из Горноправдинска купил алкоголь в Тюмени, после дегустации которого его товарищ погиб, а сам предприниматель впал в кому. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе югорского СК. «В ночь на 26 августа предприниматель был доставлен в реанимационное отделение окружной клинической больницы, где продолжает проходить лечение. Второй мужчина 1956 года рождения, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался», — сообщило ведомство. Ранее URA.RU рассказывало, что правоохранители изъяли алкоголь, а также отправили на экспертизу. При этом продать спиртное сам предприниматель не успел.